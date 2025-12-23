Slušaj vest

Nova knjiga novinara Momčila Petrovića "Bilo nekad u Srbiji" biće predstavljena večeras od 18 sati, u knjižari "Delfi SKC" u Beogradu. Pored autora, o knjizi zanimljivih priča koje pokazuju i dokazuju da nikakvu pouku iz svoje bogate, burne i slavne prošlosti nismo izvukli, govoriće i istoričarka dr Ljubinka Škodrić i urednica Dubravka Dragović Šehović.

- Nadam se da će i knjiga "Bilo nekad u Srbiji" biti podjednako zanimljiva čitaocima, ali ona je malo drugačija. Sadrži 19 priča, znatno dužih, o događajima iz naše istorije koji se na neki način odražavaju i na današnjicu. Mislim da će svako ko je pročita, kad sklopi korice, pomisliti to. I kad već pominjemo opšteprihvaćene izreke o istoriji, ima i ona da se istorija ponavlja, ali drugi put kao farsa. Meni se čini da su Srbi izuzetak iz tog pravila, kod nas se istorija i prvi i drugi put javlja kao tragedija - kaže Petrović.

Foto: Laguna

Knjiga "Bilo nekad u Srbiji" donosi neobične storije o istorijskim događajima i ličnostima. Mnoga od tih dešavanja su se u ne mnogo izmenjenom vidu ponovila, a njihove posledice i danas osećamo. Autor je razotkrio istine nasilno gurnute u zaborav, ali koje izbijaju na površinu kad im se najmanje nadamo. Nevine žrtve na koje nas je podsetio, a koje su iz političkih razloga sramno skrajnute i potisnute iz kolektivne svesti, traže pravdu. Sličnosti između međustranačkih obračuna s kraja 19. veka i današnjih prevelike su da bi bile slučajne. Isto važi i za atentate na Mihaila Obrenovića i Zorana Đinđića. Valja pomenuti i brojne istorijske ličnosti čiji fatalni promašaji i kobne greške nisu poslužili za nauk. Većini opisanih događaja epilog znamo jer smo o njima učili iz udžbenika ili smo ih lično proživeli, ali sada su osvetljeni na nov i specifičan način pa se čitaju kao najuzbudljiviji trileri.

