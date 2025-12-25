Slušaj vest

Od ponedeljka, 29. decembra, svako veče u 20 časova na Prvom programu RTS-a, nastavljamo da pratimo uzbudljive i zabavne dogodovštine Mileve, njene porodice i simpatičnog komšiluka iz Rankeove 12.

"Nadam se da ćemo uneti malo vedrine i smeha u domove ponovo od 29. decembra", rekla je Olga Odanović gostujući u Beogradskoj hronici i istakla da u glumačkoj ekipi ostaju oni "bazni likovi" i da tu nema promena.

Publika je odavno između glumice Olge Odanović i Radio Mileve stavila znak jednakosti. Često kažu i da ona u seriji zapravo i ne glumi.

Olga Odanović u seriji Radio Mileva Foto: Nira produkcija

"To je divno i baš mi je drago da čujem da se ta gluma ne vidi. Mislim da je to najbolje za svakog glumca – gluma koja se ne vidi", rekla je Odanovićeva i dodala da se tako nešto može postići radom i upornošću.

U novim epizodama Radio Mileve biće i novih likova i zapleta, razvoja emocija… Glumica posebno naglašava učešće novih glumaca koji dolaze iz najmlađe generacije. I dalje se raduju jedni drugima:

"Umorimo se, nije lako biti 12 sati na setu, ustati rano, a imate posle i predstavu. Svako od nas dosta radi, tu je i pozorište… Treba u toku dana preživeti jedno, dva, tri života i to nije lako, ali mislim da ljubav i ta radost prema ovome što smo napravili pobeđuje sve."

Ističe da je cela ekipa koja radi na seriji – kao jedna porodica i da to nije još jedna floskula: "Prosto, volimo Radio Milevu."

Olga Odanović u seriji Radio Mileva Foto: Nira produkcija

Glumica kaže da je Radio Mileva slična vodvilju u pozorištu, što nije nimalo lako realizovati: "Vodvilj uraditi kao TV seriju je jako težak žanr. Tu je mala začkoljica. Tu morate dobro da mislite i da smislite šta ćete i kako ćete."

Odanovićeva se slaže da je za uspešnost serije ključno to što se na zabavan način u seriji govori o ozbiljnim stvarima koje se dešavaju u skoro svakoj zgradi.

"To su ljudi sa ozbiljnim problemima. U pitanju su glumačka sredstva koja koristite, a govorite jako ozbiljno, ali sredstva potpomažu da to bude duhovito. To je – kratko i jasno", istakla je glumica.

Pogledajte video: Insert iz serije Radio Mileva