Kultna TV serija "Selo gori, a baba se češlja“ i u reprizi koja je u toku na RTS pomera granice gledanosti, donoseći veliku radost fanovima ovog kapitalnog autorskog dela Radoša Bajića. I dok se mnogi raduju, jedan od protagonista serije, koji je kao autentični srpski seljak i domaćin, uz Milašina, Radašina, Dragojla, Žotu, Radojku, sina Dragana, Zlatanu i druge, takođe zavredeo velike simpatije gledalaca, ovih dana tuguje. Reč je o naturščiku Apostolu Apostoloviću, koji je u seriji veoma uverljivo odigrao ulogu traktoriste Ace.

– Tužan sam, ali i ljut da bih mogao da ujedam. Ceo vek sam ljudima činio samo dobro, a ovako mi se vraća – kaže Apostol.

U danima oko Svetog Nikole, njegove krsne slave, prema njegovim rečima, organizovana banda kradljivaca, koja, kako kaže, mesecima hara, krade šumu i drva i koja po bela dana seče sve bez milosti, Apostolu je posekla stoletne jasike koje je posadio njegov deda. To je tehničko drvo najboljeg kvaliteta, za kojim vlada ogromna potražnja i koje je veoma skupo.

– Finansijska šteta je velika, ali ona duševna je nenadoknadiva. Svako stablo bilo je visoko preko 40 metara. Ja sam te jasike čuvao za moje unuke, uživao sam u njima i hranio očni vid. Prijavio sam policiji, ali ne gajim nadu da će lopovi biti pohapšeni, mada me je u Policijskoj stanici Trstenik lično primio načelnik Mutavdžić – rezignirano dodaje Apostol.

Krađa i nelegalna seča šume dugogodišnji su i nimalo mali problem na teritoriji cele Srbije.

– Ako država ne uradi ništa, biću prinuđen da pravdu uzmem u svoje ruke. U trsteničkoj opštini svi znaju koje ekipe kradljivaca operišu na kojim lokacijama – i ne može im niko ništa. Apelujem na ministra Ivicu Dačića da policija učini nešto, jer je ovako bilo samo na Divljem zapadu. Danas kradu šumu, a sledeće je na redu da po bela dana upadaju ljudima u kuće i otimaju šta im se dopadne – govori Apostol za Kurir dok sa suzama u očima obilazi pustoš gde su se donedavno na vetru njihale njegove gorostasne jasike.

