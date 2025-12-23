Slušaj vest

Pevač pesme "Driving Home for Christmas" Kris Rija je preminuo u 74. godini posle kratke bolesti. Njegova supruga i dvoje dece oglasili su se saopštenjem u kojem su naveli da je pevač preminuo u bolnici. Od njega se oprostio i poznati novinar i muzički kritičar Peca Popović.

On je u objavi na Fejsbuku napisao kako je nažalost zakasnio da upozna čuvenog muzičara.

"Koliko me je rastužila, toliko me vest o odlasku Krisa Rie obavezuje da ispričam jedan detalj iz bivše profesije

Kristofer Anton Ria (1951-2025) „više promišljeni, introspektivni pesnik nego prirodni pop izvođač“ bio je engleski rok i bluz muzičar. Poznat po svom prepoznatljivom glasu i sviranju slajd gitare na onaj način zbog koga sam voleo Džej Džej Kejla ili Noflera. Ria je snimio dvadeset pet studijskih albuma i bio svetski poštovan umetnik. Počeo je ranih sedamdesetih da piše pesme za grupu Magdalene a počeo je da peva samo zato što se pevač u bendu nije pojavio na zakazanom nastupu. Oduvek je imao težak odnos sa slavom. Čitave svoje karijere Ria je odlučno odbacivao etiketu „rok zvezde“. Tokom MIDEM festivala u Kanu januara 1988, pitao sam Majkla Levija, osnivača kuće Magnet, može li mi omogućiti razgovor sa svojom najvećom zvezdom – Krisom Riom. Zapisao mi je na parčetu papira ime Kim Glover uz objašnjenje da mi jedino ona može pomoći. Posle nekoliko neuspešnih dogovora, neko mi je iz njene agencije potvrdio da maja 1988, nekog četvrtka u 18 sati u direkciji kompanije Magnet imam zakazan razgovor sa umetnikom", napisao je Popović pa dodao:



"Stigao sam na adresu nedaleko od Londonskog mosta nekoliko minuta ranije baš kad me zasu kiša. Zazvonio na vratima koja je ubrzo otvorila cura u ranim dvadesetim. Kažem imam dogovoreni sastanak sa gospodinom Riom. Gleda me sažaljivim pogledom: “Znam, ali dogodile su se neke stvari. Danas je našu kompaniju kupila korporacija WEA upravo zbog gospodina Krisa. Od ponedeljka možete njih kontaktirati.” Vratio sam se u prolećnu kišu. Majkl Levi znan kao “čovek koji Arapima može uvaliti pesak” prodao je svoju firmu sa sve najvećom zvezdom za 10 miliona dolara. Amerikanci su ubrzo sa svoja dva izdanja prvi put Krisa doveli na vrh britanske liste albuma: „The Road To Hell“ 1989. i „Auberge“, 1991. Meni taj razgovor tako nedostaje za „Rokopise 2“", poručio je Popović.

Ko je bio Kris Rija

Kris Rija preminuo je u 74. godini Foto: Printscreen/Instagram/chrisreamusic

Reč je o muzičaru koji je zahvaljujući brojnim pesmama, visoko kotiranim na top-listama, prodao više od trideset miliona ploča, te bio nominovan za nagradu „Gremi“.

Kris Rija tokom karijere koja je trajala više od tri decenije negovao poseban muzički stil koji je ubrzo postao prepoznatljiv kod publike širom sveta. Prvi album „Whatever happened to Benny Santini?“ objavio je 1978. godine, a već prvi singl „Fool (if You Think It’s Over)“ postigao je veliki uspeh. Kris je objavio više od dvadeset albuma, a tokom karijere je imao nekoliko zdravstvenih problema, uprkos kojima je uspeo da ostane muzički aktivan. Pre dve godine je objavio boks set „Blue Guitars“ koji se sastoji od jedanaest diskova i jednog DVD-a, i to izdanje predstavlja svojevrsnu posvetu bluz muzici, jer je bluz, kako je izjavio, njegova prva ljubav.

Rija je bio oženjen, imao je dve ćerke, a pored zapažene muzičke karijere, on se oprobao i kao glumac u komediji „Parting Shots“. U tom filmu Majkla Vinera, Kris tumaču glavnu ulogu, a pored njega igraju Džon Kliz i Bob Hoskins.