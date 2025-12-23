Slušaj vest

Danas je u Pozorištu na Terazijama proslavljen 76. rođendan i tim povodom su tradicionalno dodeljene godišnje nagrade i zahvalnice za doprinos u radu Pozorišta na Terazijama.

Na samom početku, v.d. direktora Pozorišta na Terazijama Radoslav Rade Marjanović poželeo je dobrodošlicu prisutnima i istakao važnost današnjeg dana za celokupno pozorište.

„Ponosni smo na uspešan rad pozorišta u godini koju ispraćamo sa zadatkom i željom da održimo standard i kvalitet koji dugi niz godina negujemo.“

Pozorište na Terazijama proslavilo 76. rođendan Foto: Vladimir Opsenica

Program povodom 76. rođendana pozorišta vodio je glumac Slaven Došlo.

Dobitnici godišnjih nagrada Pozorišta na Terazijama za 2025. godinu:

Dušica Novaković, dramska umetnica, za ulogu Tetke u predstavi „Balkan ekspres“ Gordana Mihića u režiji Darijana Mihajlovića, koja je superiornom igrom i neposrednim tumačenjem doprinela ravnopravno uspehu obe podele ovog najnovijeg naslova našeg pozorište.

„Za deset godina koliko sam u pozorištu, ovo je druga Godišnja nagrada koju primam. Uloga Tetke u "Balkan ekspresu" je došla posle moje opravdane pauze u karijeri i srećna sam što sam baš za nju nagrađena. Delim je sa svojom koleginicom Betom Đorevskom. Proces rada na ovoj predstavi bio je prelep, bili smo puni ljubavi jedni prema drugima. Hvala svim mojim kolegama!“

Duško Radović i Dragan Vujić Vujke, dramski umetnici za ulogu Stojka u predstavi Balkan ekspres Gordana Mihića u režiji Darijana Mihajlovića, koji su svojim igrom, preciznim vođenjem lika i šarmantnim dodavanjem ličnog pečata iskusnih bardova znalački predvodili grupu veselih muzičara u okupiranom Beogradu.

Pozorište na Terazijama proslavilo 76. rođendan Foto: Vladimir Opsenica

Duško Radović je rekao da je čast provesti radni vek u ovakvom okruženju i sa tako divnim ljudima. Premda je pred penzijom, u šali je istakao da je značajno da mladi glumci dobijaju nagrade koje su podstrek u njihovoj daljoj karijeri.

Dragan Vujić Vujke obratio se prisutnima dirljivim govorom koji je završio sledećim rečima:

"Želim, iz duše, da naše terazijsko putovanje svakim danom bude lepše i da u prtljagu uvek imamo ljudskosti, ljubavi, zdravlja, uspeha i duševnog mira.

Hvala svima vama, putnicima u vozu života ...

LEPO JE ŠTO POSTOJITE.

Kako kaže Stojčić -

kralj ostavi državu,

muž ostavi ženu,

a mi ostavljamo, s dobrim razlogom, ovu 2025. godinu.

Život piše romane ...

Sve najbolje, poštovani putnici, u Novoj godini!

Srećan Dan pozorišta!"

Zahvalnice za doprinos u radu dobile su kolege koje su ove godine otišle u penziju:

1. Zorica Bošković

2. Dragan Lazić

3. Osman Ajruloski

4. Milan Milosavljević

5. Mirjana Založnik

6. Elizabeta Đorevska

Dobitnici jubilarnih nagrada za 2025. godinu:

1. Bojana Simeon, 10 godina

2. Dušica Novaković, 10 godina

3. Milena Živanović, 10 godina

4. Nikola Đokić, 20 godina

5. Radoslav Marjanović, 20 godina

6. Ana Tadić, 30 godina

7. Dragomir Marinković, 30 godina

8. Snežana Martinov, 38 godina

Dobitnici zahvalnica za poseban doprinos u radu za 2025. godinu su:

1. Vesna Šouc - dirigent

2. Lidija Novaković - baletski igrač

3. Milica Todorović - baletski igrač

4. Aleksa Stanilović – pevač solista,

5. Tatjana Popović – pevač solista,

6. Nikola Đokić – orkestarski muzičar,

7. Borivoje Spasojević – orkestarski muzičar,

8. Jasminka Svilar – samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik,

9. Jovana Šuleić – organizator programa,

10. Milan Savić – tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme,

11. Ljiljana Spasić, garderober

12. Mirjana Đurđević – garderober,

13. Aleksandar Šestović – glavni dekorater – operater scenske mehanike,

14. Zoran Blagojević – glavni dekorater – operater scenske mehanike,

15. Dušan Zorić – tehničar svetla,

16. Maja Arsić – šminkerka

17. Pekara “Trpković”

18. Štamparija “Mačinković”

