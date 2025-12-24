Slušaj vest

Film „Saučesnici“, nova psihološka drama sa elementima trilera, u režiji Marka Novakovića, premijerno će biti prikazan 14. januara 2026. godine u Beogradu, dok će se u redovnom bioskopskom repertoaru naći od 15. januara širom Srbije.

Radnja filma prati Sofiju i Branka, čiji se naizgled idilični život naglo menja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali. Zahvaljujući Brankovom uticaju u malom gradu, par uspeva da izbegne pravne posledice, ali teret krivice i savesti počinje da razara njihov odnos i pokreće niz neočekivanih i dramatičnih događaja. Film otvara pitanja moralne odgovornosti, ličnog izbora i cene ćutanja u sredini u kojoj svi sve znaju ali o tome ne govore.

Marko Novaković Foto: Zorana Jevtić



Govoreći o motivima za film reditelj Marko Novaković ističe da je centralna tema „Saučesnika“ - savest.

“Istraživanje čovekove savesti i to kako ona utiče na svakog pojedinca različito, ali i na uzajamne odnose među ljudima koji su jedni drugima bliski, glavni je motiv koji me je privukao scenariju za film “Saučesnici”. Ova psihološka drama sa elementima socijalne drame i trilera govori o tome da, i pored toga što su povezani sa sistemom koji upravlja jednom državom i onima koji mu služe, savest koja u likovima filma proradi kao refleksija na zločin koji su počinili nagriza njihovu dušu i ne dozvoljava im da nastave da i dalje žive na način na koji su to činili pre nego što se njihov zločin dogodio”, kaže Novaković.

1/4 Vidi galeriju Film Saučesnici Foto: Zillion Film

On navodi da se radnja filma se odvija u malom gradu u kakvom su ljudi direktnije povezani. Tako su i odnosi među junacima ove priče mnogo ličniji. Mehanizmi korupcije i zataškavanja u takvim sredinama vezani su za uzak krug ljudi, obavljaju se brže, tiše, i pored toga što svi znaju sve o onome o čemu se šuška, naročito o onome o čemu se ćuti.



“Preispitivanje savesti glavnih protagonista u dubokoj je sprezi i sa preispitivanjem moje vlastite savesti. Mog saučesništvau civilizacijskom trenutku u kome se nalazim, grešaka koje sam u životu napravio, mojih nezajažljivosti i lakomosti. A ovaj film bi trebalo da predstavi svu tu problematiku za jedan mnogo širi spektar populacije kojoj je namenjen. I natera je da se zapita nad posledicama, koje nam kroz ono što činimo, jednoga dana ipak moraju doći na naplatu”, zaključuje Novaković.

Glavne uloge igraju Nevena Nerandžić i Radovan Vujović. Pored njih dvoje zapažene uloge ostvarili su neki od vodećih srpskih glumaca svih generacija: Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i petoro izuzetnih glumaca iz regiona: Stojan Matavulj i Hana Japundžić iz Hrvatske, Sara Klimoska iz Severne Makedonije, Faketa Salihbegović-Avdagić iz Bosne i Hercegovine i Petar Novaković iz Crne Gore.

Pored premijere u Beogradu koja je zakazana za 14. januar, uslediće premijera u Novom Sadu 15. i u Užicu 16. januara.

Foto: Privatna Arhiva