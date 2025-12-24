Psihološka drama i triler "Saučesnici" stiže u bioskope: Poznat datum premijere, sniman je van Beogradu, a ovo je zaplet priče
Film „Saučesnici“, nova psihološka drama sa elementima trilera, u režiji Marka Novakovića, premijerno će biti prikazan 14. januara 2026. godine u Beogradu, dok će se u redovnom bioskopskom repertoaru naći od 15. januara širom Srbije.
Radnja filma prati Sofiju i Branka, čiji se naizgled idilični život naglo menja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali. Zahvaljujući Brankovom uticaju u malom gradu, par uspeva da izbegne pravne posledice, ali teret krivice i savesti počinje da razara njihov odnos i pokreće niz neočekivanih i dramatičnih događaja. Film otvara pitanja moralne odgovornosti, ličnog izbora i cene ćutanja u sredini u kojoj svi sve znaju ali o tome ne govore.
Govoreći o motivima za film reditelj Marko Novaković ističe da je centralna tema „Saučesnika“ - savest.
“Istraživanje čovekove savesti i to kako ona utiče na svakog pojedinca različito, ali i na uzajamne odnose među ljudima koji su jedni drugima bliski, glavni je motiv koji me je privukao scenariju za film “Saučesnici”. Ova psihološka drama sa elementima socijalne drame i trilera govori o tome da, i pored toga što su povezani sa sistemom koji upravlja jednom državom i onima koji mu služe, savest koja u likovima filma proradi kao refleksija na zločin koji su počinili nagriza njihovu dušu i ne dozvoljava im da nastave da i dalje žive na način na koji su to činili pre nego što se njihov zločin dogodio”, kaže Novaković.
On navodi da se radnja filma se odvija u malom gradu u kakvom su ljudi direktnije povezani. Tako su i odnosi među junacima ove priče mnogo ličniji. Mehanizmi korupcije i zataškavanja u takvim sredinama vezani su za uzak krug ljudi, obavljaju se brže, tiše, i pored toga što svi znaju sve o onome o čemu se šuška, naročito o onome o čemu se ćuti.
“Preispitivanje savesti glavnih protagonista u dubokoj je sprezi i sa preispitivanjem moje vlastite savesti. Mog saučesništvau civilizacijskom trenutku u kome se nalazim, grešaka koje sam u životu napravio, mojih nezajažljivosti i lakomosti. A ovaj film bi trebalo da predstavi svu tu problematiku za jedan mnogo širi spektar populacije kojoj je namenjen. I natera je da se zapita nad posledicama, koje nam kroz ono što činimo, jednoga dana ipak moraju doći na naplatu”, zaključuje Novaković.
Glavne uloge igraju Nevena Nerandžić i Radovan Vujović. Pored njih dvoje zapažene uloge ostvarili su neki od vodećih srpskih glumaca svih generacija: Anica Dobra, Danica Ristovski, Zoran Cvijanović, Milica Janevski, Zlatan Vidović, Anita Ognjanović i Jovan Belobrković, kao i petoro izuzetnih glumaca iz regiona: Stojan Matavulj i Hana Japundžić iz Hrvatske, Sara Klimoska iz Severne Makedonije, Faketa Salihbegović-Avdagić iz Bosne i Hercegovine i Petar Novaković iz Crne Gore.
Pored premijere u Beogradu koja je zakazana za 14. januar, uslediće premijera u Novom Sadu 15. i u Užicu 16. januara.
Producent filma je Lazar Ristovski, izvršni producent Jovan Ristovski, a film „Saučesnici“ nastao je po scenariju Ognjena Obradovića. Direktor fotografije je Bojan Rakić (SAS), montažer Petar Šumonja, scenografiju potpisuje Irena Marjanov, kostim Snežana Karl, kompozitor originalne muzike za film je Vladimir Pejković, a dizajneri zvuka Velibor Hajduković i Nebojša Zorić.