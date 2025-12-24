Slušaj vest

Na konkurs za 72. Ninovu nagradu za roman godine pristiglo je ukupno 195 naslova, a žiri je u širi izbor uvrstio 39 naslova, potvrđujući i ove godine veliku produkciju i tematsku raznovrsnost savremene književne scene. Aleksandar Jerkov (predsednik), Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković izdvojili su dela koja su, prema njihovoj oceni, ostvarila najviši književni domet u protekloj godini. Uži izbor biće objavljen u broju Nina koji izlazi 6. januara 2026. godine.

1savic-milisav-beseda-dobitnika-bagdalinog-zlatnog-prstena-despota-stefana1.jpg
Milisav Savić Foto: Kurir/Ž.M.


U širem izboru našli su se romani "Praskozorje, Gospode!" Milisava Savića, "Drugi smer" Ivana Despotovića, "Lusi" Bojana Savića Ostojića, "Bekos" Enesa Halilovića, "Karota" Darka Tuševljakovića, kao i "Sama" Bore Ćosića. Među odabranim naslovima su i "Hamlet u paviljonu br. 6" Gorana Markovića, "Rt" Saše Ilića, "Otac" Bojana Ljubenovića, "Lajk" Srđana Dragojevića, "Tajni roman Gorana Grolovića" Dejana Atanackovića, "Dorćolski rekvijem" Dejana Stojiljkovića, "Roman o agoniji i vedrini" Srđana Valjarevića, kao i "San Antonio" Muharema Bazdulja.

0201ataimages.jpg
Muharem Bazdulj Foto: ATAIMAGES


Posebnu pažnju privlači i snažno prisustvo ženskog autorskog glasa. U širem izboru našla su se dela Laure Barne ("Frau Beta"), Dubravke Rebić ("Letu je kraj"), Nine Savčić ("Istina o Mariji"), Vide Crnčević Basare ("Humano preseljenje"), Jelice Zupanc ("Unuka iz Praga"), Slađane Nine Perković ("Lijek protiv melanholije") i Olivere Doklestić ("Sa suncem u očima").
Kompletnu selekciju čine i romani Igora Marojevića, Krste Popovskog, Vladimira Vujovića, Ratka Dmitrovića, Branka Ćurčića, Miloša Perišića, Vladana Jovanovića, Aleksandra Jugovića, Vladana Matića i Vladimira Vučkovića, čime je zaokružen izbor koji obuhvata različite poetike i generacije autora.

Nina Savcic 2.JPG
Nina Savčić Foto: Nina Savcic


Ninova nagrada, koja se dodeljuje od 1954. godine, ostaje najznačajnije priznanje za roman na srpskom jeziku, a objavljivanje užeg izbora i konačne odluke žirija i ove godine se očekuje s velikim interesovanjem književne i šire kulturne javnosti.

IMG-20250127-WA0122.jpg
collage.jpg
fchaufca.jpg
nin01-beta-amir-hamzagic.jpg

"Rekapitulacija": Svetislav Basara najavljuje poslednju knjigu iz triologije o Ivi Andriću Izvor: Kurir