Originalna i topla filmska pirča "Porodica po ugovoru" (Rental Family) stiže u bioskope početkom predstojeće Nove godine, a pažnju publike i svetske kritike privukla je još kada je premijerno prikazana na filmskom festivalu u Torontu. Radnja prati Amerikanca koji u Japanu pronalazi neobičan posao, naime glavna delatnost agencije u koju se zapošljava jeste iznajmljivanje "članova porodice" ljudima kojima je bliskost potrebna.

Scene iz filma Porodica po ugovoru Foto: The Disney Studios, James Lisle/Searchlight Pictures


Fenomen koji ju je intrigirao i naveo da počne da razmišlja šta se dešava sa nama kada emocije počnu da nam nedostaju, rediteljka i koscenaristkinja Hikari odlučila se na korak snimanja filma o jedinstvenoj socijalnoj pojavi koja zaista postoji u Japanu, a reč je o agenciji koja unajmljuje ljude da glume članove porodice i prijatelje.

Usamljenost i ljudska potreba za pripadanjem nametnula se kao glavna tema ostavrenja koji anm uskoro stiže u bioskope, a čoveka koji pristaje da bude zamena ljudima za najbliže otelotvorio je poznati holivudski glumac, dobitnik nagrade Oskar Brendan Frejzer.

Smeštena u živopisnom Tokiju priča prati Filipa američkog glumca koji se suočava s padom karijere i osećajem izolovanosti. Kada se neočekivano zaposli u jednoj od rental agencija koja mu nudi da tokom dana uskače u nekoliko različitih uloga, od oca do partnera, za klijente kojima nedostaju ključni odnosi u životu, Filip otkriva da lažne uloge mogu dovesti i do stvarnih i dubokih emotivnih veza.

Pored Brendona u filmu igra i japanski glumac Takehiro Hira, koji tumači njegovog poslodavca i mentora, Ovaj dugometražni film u režiji japansko-američke rediteljke najvećim delom sniman je u Japanu, a u domaćim bioskopima gledaćemo ga od 15. januara.

