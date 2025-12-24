Slušaj vest

Ljubav glumačkog para Bekima Fehmiua i Branke Petrić, koji će trajati pedeset godina, nije bila na prvi pogled. Godinama pre nego što su se zavoleli, putevi su im se višestruko preplitali.

Šuškalo se o brojnim neverstvima Bekima Fehmiua, a Branka je kao pravi jatak uvek bila tu uz njega. Kada se Bekim otisnuo u Evropu, Branka ga je često posećivala na snimanjima.

Bekim Fehmiu,Branka Petrić Foto: Dragana Udovičić, Profimedia

Venčali su se u Rimu i to dva puta.

Najpre je Branka, već trudna, stigla na pripremljenu proslavu zaboravivši rodni list; ipak, venčanje su proslavili i objavili, da bi se ona tek naknadno ponovo vratila u Rim, ovoga puta s potrebnim papirima.

Međutim, prevara se dogodila, a za nju je Branka saznala tek iz njegove biografije "Blistavo i strašno".

Pogledajte u galeriji scene iz filma "Dozvola za ubistvo" Bekima Fehmiua i Ave Gardner:

1/4 Vidi galeriju Na snimanju filma "Dozvola za ubistvo" zbližili su se Bekim Fehmiu i Ava Gardner Foto: Printscreen/IMDB

- Bekim u Beču snima sa Avom Garner film „Dozvola za ubistvo“. On glumi njenog muža i u filmu joj lupa šamar, jer mu nije rekla da je rodila njegovo dete. Ona nije znala za Bekima, ali njegov agent je imao slike, i kada je gledala kandidate za ulogu i naišla na njegovu fotografiju, rekla je: „Hoću njega.“ Kada ju je Bekim kasnije pitao zašto ga je odabrala, rekla mu je: „Zato što si na toj slici ličio na Če Gevaru, a on je bio moj veliki prijatelj - rekla je u jednom intervuu za "Nedeljnik" Branka Petrić, supruga čuvenog glumca, i dodala:

Pogledajte u galeriji i footgrafije Bekima Fehmiua:

1/8 Vidi galeriju Bekim Fehmiu - izbor fotografija Foto: / Universal images group / Profimedia, Everett Collection / Everett / Profimedia, The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

- Dok se snima taj film u Austriji, ja mu kažem: "Mogu da dođem da te posetim i ostanem deset dana.“ A on: "Ako ne možeš da ostaneš dvadeset, ne dolazi u obzir." Znam da snima sa Avom, a ona ima tada pedeset i neku godinu i za mene je ona tada starija gospođa. A posle kad sam ja postala "starija gospođa“, shvatila sam koliko sam bila glupa. I kažem tada: "U redu.“ Rada Đuričin dođe kod mene sa predlogom: „Ima dobar put od četiri dana u Turskoj.

Branka Petrić Foto: Gordan Jović/RTS

A onda je imala priliku i lično da porazgovara sa Avom. Nakon odgledanog filma znala je sve.

- Kada se vratio sa snimanja, nije prošlo pet dana, zvoni telefon, dižem slušalicu a ono Ava. Razmenile smo par reči i kažem joj: "Daću vam Bekima.“ Mogla sam da razaznam da ona plače. Kad odgledate taj film, u Avinim očima može da se vidi da tu ima još nešto osim filma - rekla je tada Branka.

Ljubavne turbulencije Ave Gardner

Ava Gardner se smatra jednom od najlepših žena svog vremenIzvan ekrana, a imala je buran ljubavni život. Ljubavne veze bile su uzbudljivije od njenog profesionalnog života.

Pogledajte u galeriji i fotografije Ave Gardner:

1/7 Vidi galeriju Glumica Ava Gardner važila je za pravu lepoticu svog vremena Foto: SAMUEL BRONSTON PRODS-ALLIED ARTISTS - Album / Album / Profimedia, UNIVERSAL PICTURES - Album / Album / Profimedia, Mark Hellinger Productions / Uni / AFP / Profimedia

Prvi put je na ludi kamen stala sa kolegom Mikijem Runijem. Drugi brak bio je rezervisan za muzičara Artija Šona, a trajao je godinu dana, dok je treći brak trajao šest godina, a bila je udata za Frenka Sinatru.

Gardner je posle u svojoj autobiografiji rekla da je Sinatra bio ljubav njenog života, a i ona je njemu mnogo značila jer je Sinatra napustio suprugu Nensi i troje dece upravo zbog Ave.

Frenk je nesumnjivo bio veliki zavodnik, a nije mu bio problem što je Ava, kao i on, tada bila u braku. Suprugu je varao na svakom koraku.

Frenk Sinatra i Ava Gardner Foto: Profimedia

"Dušo, da se on nije oženio tobom, ja bih", rekao joj je kad su se prvi put sreli na žurci.

"Znala sam vrlo dobro da je oženjen, a oženjeni muškarci definitivno nisu bili visoko na mojoj listi. Ali on je bio zgodan, sa svojim uskim dečačkim licem, plavim očima i neverovatnim osmehom. Bio je toliko oduševljen i zadovoljan životom, generalno sobom i posebno u tom trenutku sa mnom", priznala je kasnije Gardner.

Nakon žurke zatražio je razvod od supruge, a Ava ga je naterala da odu do njihove kuće da bi ona čula svojim ušima da Frenk želi razvod.

Frenk Sinatra i Ava Gardner Foto: Profimedia

Osim ljubavi jedno prema drugome, gajili su ljubav prema alkoholu, cigaretama, izlascima i seksu. Oboje su bili zavisnici od seksa, pa je bilo očekivano da će oboje biti neverni, pogotovo Sinatra, koji se panično bojao samoće, toliko da nije mogao da spava sam.

Nakon razvoda od Sinatre, koji joj je sve do njene smrti slao buket cveća za rođendan koji nije bacala, nego bi ga ostavila da uvene i stoji u vazi sve do sledećeg rođendana, otputovala je u Španiju i počela prijateljstvo s piscem Ernestom Hemingvejem. Njihovo prijateljstvo bilo je i erotično, a plemić Luis Migel Dominguín postao joj je ljubavnik.

Video: Uliks Fehmiu na Sarajevo film festivalu