Beskompromisna kao i uvek, Vedrana Rudan u obnovljenom izdanju knjige „Strah od pletenja“, osveženom novim pričama, uz humor i pronicljivost, piše o svemu što nas se dotiče. Smeje se svemu, pa i vlastitim metastazama. Njen glas je ljutit, nežan, prkosan i previše živ da bi ćutao.

„Presretna sam što će ’Strah od pletenja’, knjigu staru 20 godina, čitati neki drugi ljudi. Što se u međuvremenu promijenilo? Tehnike komunikacije. Volimo se preko mreža, mrzimo se preko mreža... Ratujemo uživo“, rekla nam je Vedrana povodom novog izdanja knjige „Strah od pletenja“.

Autorki je knjiga posebno važna jer su u njoj objedinjeni njeni najvažnji tekstovi o starenju.

Strah od pletenja Foto: Laguna

„Čovjek se ne mijenja pa su tako i moji junaci suvremeni ljudi samo bez tri mobitela u torbi.

Ipak, neka zvuči romantično, kad sam opet pročitala ’Strah od pletenja’, po glavi mi se motala misao: al’ se nekad dobro živjelo. Jest? Nije? Čitajte. Budite sa mnom. Trebam vas više nego ikad“, poručila je Vedrana.

Ona piše o svemu – o braku, smrti, bolesti, seksu, politici, o licemerju i ljubavi – bez zadrške i bez straha. Njeni tekstovi su britki, duhoviti i brutalno iskreni.

Bespoštedno i autentično, Vedrana Rudan se obraća svim generacijama čitalaca i čitateljki – onima koji vole, mrze, lažu i onima koji još imaju snage da čitaju istinu – sa porukom: „Nadam se da ćete u ovoj knjizi otkriti ono što sam ja otkrila jučer, život je ipak prekrasan.“

Novo dopunjeno izdanje knjige „Strah od pletenja“ možete pronaći od četvrtka 25. decembra u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.

