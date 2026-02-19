da li ste znali?

Film „Boj na Kosovu“ iz 1989. godine realizovan je u veoma kratkom roku, sa ciljem da se obeleži šest vekova od istorijske Kosovske bitke, vođene na Vidovdan 1389. godine.

U ovom ambicioznom projektu učestvovala su neka od najvećih imena domaće glumačke scene, među kojima su Velimir Bata Živojinović, Žarko Laušević, Ljuba Tadić, Miloš Žutić, Voja Brajović i Gorica Popović.

Scena iz filma Boj na Kosovu

Reditelj Zdravko Šotra je kasnije u razgovorima za medije otkrio da je film nastao iz prvobitne ideje o recitatorskoj predstavi, koja je vremenom prerasla u celovečerno filmsko ostvarenje.

- Za proslavu godišnjice Boja na Kosovu trebalo je da glumce obučemo u smokinge i da recituju neki dramski tekst. Tada sam ljudima sa RTS predložio najbezumniju ideju u do tada tridesetogodišnjoj rediteljskoj karijeri, da snimimo film. Svi su bili zgranuti, pokušavali su da me odgovore, ali nije vredelo. Tako smo snimili ceo film za svega 30 dana i premijerno ga prikazali u Sava Centru - ispričao je Šotra.

Žarko Laušević u filmu "Boj na Kosovu" glumi lik epskog junaka Miloša Obelića.

Ono što je malo poznato je to da je film snimljen u Deliblatskoj peščari čiji je pejzaž poslužio da dočara Gazimestan na Kosovu i Metohiji gde je vođena bitka.

Svetozar Cvetković je u filmu igrao Toplicu Milana, a ulogu je verovali ili ne dobio zbog svoje visine. U epskim narodnim pesmama, Toplica Milan je opisan kao izrazito visok junak, a Cvetković je sa svojih 193 centimetara bio idealan za tu ulogu.

