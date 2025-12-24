Slušaj vest

Serija "Zvaćeš se Varvara" Dejana Zečevića stiže na male ekrane od 10. januara svakog vikenda na Superstaru, donosi snažnu i emotivnu priču o ljudima u potrazi za srećom u savremenom svetu.

Serija je nastala u produkciji "Zilion filma" i "TS medije" i njeni autori su scenarista Miloš Radović, reditelj Dejan Zečević, a producent je Lazar Ristovski. Glavne uloge tumače Anita Ognjanović, Una Lučić, Katarina Marković, Čubrilo Čupić, Nikola Pejaković, Andrija Kuzmanović i Ljubiša Milišić.

Uzbudljiva, upečatljiva, puna neočekivanih obrta, setna i melanholična, dramatična, melodramatična, uvek emotivna i iskrena - TV serija "Zvaćeš se Varvara" gledaocu otkriva šta se krije u senkama života tj. kako život čoveka (prema najnovijim saznanjima) danas izgleda u savremenom svetu.

Bez klasičnog glavnog junaka, a sa Varvarom kao prvom među jednakima, ova serija kroz deset epizoda detaljno opisuje sudbine nekolicine glavnih junaka koji su svi okrenuti jednom istom cilju – potrazi za srećom. Kroz različite žanrove, vođeni različitim shvatanjem sreće, junaci žure da je uhvate, da je dosegnu, dok neki od njih samo beže od nesreće (koja juri da ih stigne i čvrsto zagrli).

Milena, mlada devojka koja je već u ranim godinama prošla teško opisivu patnju, od Boga traži spas i utehu. Za sreću ne sme ni da pita. Bog pristaje da pomogne, daje joj ime Varvara, da je više niko ne prepozna i ne povredi. Vladimir, Sanja i Filip su mala porodica bez sreće. Filip je bolestan, Vladimir traži sreću sa Minom. Ona mu ne može dati sreću, nema je ni sama.

Varvara je zaljubljena u Isidora (koji se tako ne zove). Isidor je kriminalac-emotivac, i on voli božju ćerku Varvaru. On je u zatvoru, ona u manastiru. Vole se i dalje i još više. I tako dalje. Još puno likova, puno neverovatnih ali istinitih životnih priča.

