Serija "Zvaćeš se Varvara" Dejana Zečevića stiže na male ekrane od 10. januara svakog vikenda na Superstaru, donosi snažnu i emotivnu priču o ljudima u potrazi za srećom u savremenom svetu. 

Vervara foto Zillion film (1).JPG
Foto: Zillion Film

Serija je nastala u produkciji "Zilion filma" i "TS medije" i njeni autori su scenarista Miloš Radović, reditelj Dejan Zečević, a producent je Lazar Ristovski. Glavne uloge tumače Anita Ognjanović, Una Lučić, Katarina Marković, Čubrilo Čupić, Nikola Pejaković, Andrija Kuzmanović i Ljubiša Milišić.

Zvaćeš se Varvara
Foto: Zillion Film

Uzbudljiva, upečatljiva, puna neočekivanih obrta, setna i melanholična, dramatična, melodramatična, uvek emotivna i iskrena - TV serija  "Zvaćeš se Varvara" gledaocu otkriva šta se krije u senkama života tj. kako život čoveka (prema najnovijim saznanjima) danas izgleda u savremenom svetu.

Bez klasičnog glavnog junaka, a sa Varvarom kao prvom među jednakima, ova serija kroz deset epizoda detaljno opisuje sudbine nekolicine glavnih junaka koji su svi okrenuti jednom istom cilju – potrazi za srećom. Kroz različite žanrove, vođeni različitim shvatanjem sreće, junaci žure da je uhvate, da je dosegnu, dok neki od njih samo beže od nesreće (koja juri da ih stigne i čvrsto zagrli).

Zvaćeš se Varvara Foto: Zillion Film, Promo


Milena, mlada devojka koja je već u ranim godinama prošla teško opisivu patnju, od Boga traži spas i utehu. Za sreću ne sme ni da pita. Bog pristaje da pomogne, daje joj ime Varvara, da je više niko ne prepozna i ne povredi. Vladimir, Sanja i Filip su mala porodica bez sreće. Filip je bolestan, Vladimir traži sreću sa Minom. Ona mu ne može dati sreću, nema je ni sama.

VY9A2867.JPG
Foto: Zillion Film


Varvara je zaljubljena u Isidora (koji se tako ne zove). Isidor je kriminalac-emotivac, i on voli božju ćerku Varvaru. On je u zatvoru, ona u manastiru. Vole se i dalje i još više. I tako dalje. Još puno likova, puno neverovatnih ali istinitih životnih priča.

Trejler za seriju Zvaćeš se Varvara Izvor: TS Media


I svi žanrovi su tu: drama, melodrama, triler, fantastika, apsurd, malo horora i malo komedije. Može li to tako? Mi tvrdimo da može i da je tako najbolje!

