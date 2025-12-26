Slušaj vest

Više od četiri decenije prošlo je od kada su Marija i Boba prvi put osvojili publiku, ali kultni serijal „Lude godine“ i dalje živi kroz sećanja, replike i anegdote koje su obeležile jednu filmsku epohu. Jednu od najživopisnijih uspomena iz tog vremena nedavno je podelio Vladimir Petrović, glumac kojeg su generacije zavolele upravo kao neodoljivog Bobu.

Petrović se prisetio perioda kada je, još kao tinejdžer, stao pred kamere reditelja Zorana Čalića, ne sluteći da će postati deo istorije jugoslovenske kinematografije. I dok su mnoge scene bile zahtevne i emotivne, jedna mu je ostala u posebnom pamćenju – ne zbog glume, već zbog reakcije slučajnog prolaznika na ulicama Beograda.

Pogledajte u galeriji kultne scene Marije i Bobe:

Vladimir Petrović i Rialda Kadrić u serijalu Žikina Dinastija Foto: Printscreen/Youtube

„Kešanje“ na tramvaj koje je postalo filmska legenda

U jednoj od scena, Boba je, u svom prepoznatljivom buntovnom stilu, trebalo da se drži za tramvaj u pokretu. Iako na papiru jednostavna, scena se u praksi pretvorila u ozbiljan fizički izazov.

– „Ima jedna divna anegdota kada sam se ‘kešao’ na tramvaj u ‘Ludim godinama’. Snimamo tu scenu, ja visim na tramvaju koji smo dobili specijalno za snimanje“ – započinje Petrović.

Kako bi kadar bio savršen, snimanje se ponavljalo iznova i iznova, a tramvaj je kružio gradom.

– „Da bi se to snimilo kako treba, ja sam visio dva do tri kruga ‘dvojkom’. Ruke su počele da bole, noge da trnu, ali scena je morala da se završi“ – priseća se glumac uz osmeh.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala ta scena:

Žikina dinastija: Anegdota Boba se keša na tramvaj Foto: Printscreen/Youtube

Dobrota starog Beograđanina nasmejala celu ekipu

Prava kulminacija dogodila se kod Vukovog spomenika. Tramvaj je stao na crveno svetlo, a Vladimir je iskoristio trenutak da siđe i odmori noge. Tada mu je prišao stariji gospodin, potpuno nesvestan da se nalazi usred filmskog seta.

– „Gleda me onako očinski, sa sažaljenjem, i kaže: ‘Dete, evo ti pare za tramvaj, nemoj da se kešaš’“ – prepričava Petrović.

Čovek je, ne primetivši kamere, rasvetu i ekipu u tramvaju, pomislio da je reč o siromašnom mladiću koji rizikuje život jer nema novca za kartu.

– „Kažem mu zbunjeno: ‘Gospodine, mi snimamo film…’“ – nastavlja glumac.

Ali dobrodušni Beograđanin nije odustajao.

– „Pogleda me ozbiljno i kaže: ‘Pa dobro, sinko, kupi ti kartu, pa snimajte posle!’“

Anegdota je momentalno postala omiljena među članovima ekipe, ali i simbol jednog drugačijeg, toplijeg Beograda, u kojem su ljudi brinuli jedni o drugima – čak i usred snimanja filma.

Ne propustiteKulturaObožavali smo je kao prija Vuku u "Žikinoj dinastiji": Bila je legendarna glumica, a malo ko zna čak i kako se ona zove
Ljiljana Janković, prija Vuka, Žikina dinastija
KulturaMišin domaći zadatak iz "Žikine dinastije" rešen posle 42 godine: Žika i Milan lupali glavom, a ovo je rezultat matematičke jednačine
Žikina dinastija
KulturaOve greške iz "Žikine dinastije" su svima promakle: Gledali ste sto puta, a ovu nemoguću slučajnost niste primetili
zikina-dinastija-foto-printscreen-youtube-1.jpg
Kultura"Mi smo psovačka nacija" Tvorca Žikine dinastije kritika je urnisala, a ovako im je odgovorio: "Čekao sam da neko napravi bolji film..."
Dragomir Bojanić Gidra i Marko Todorović u filmu Žikina dinastija (4).jpg
KulturaPrijatelj Milan zbog Gidre hteo da napusti Žikinu dinastiju: Ovo su godinama krili "Stalno ga je podbadao na snimanju"
zikina-dinastija-foto-printscreen-1.jpg

 Video: Kako je nastala "Žikina dinastija"

ŽIKINA DINASTIJA INSPIRISANA PEČENJEM?! Unuka tvorca legendarne komedije obelodanila u emisiji Pusti brigu NIKAKO NE PROPUSTITE Izvor: Kurir televizija