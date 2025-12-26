da li ga se sećate?

da li ga se sećate?

Slušaj vest

Malo je glumaca koji su uspeli da tako uverljivo i duhovito ožive lik šarmantnog, ali problematičnog zavodnika kao što je to učinio Lepomir Ivković u legendarnoj seriji "Srećni ljudi". Upravo zahvaljujući toj ulozi ostao je upamćen kao jedno od prepoznatljivih televizijskih lica devedesetih godina.

Gagi i Zaza – omiljeni TV par

U popularnoj komediji scenariste Siniše Pavića, Ivković je tumačio lik Gagija, dečka Zagorke Zaze Patrnožić, koju je igrala Katarina Vićentijević. Njihov odnos bio je pun humora, nesporazuma i simpatičnih prepirki, zbog čega su postali jedan od najvoljenijih tandema na domaćim ekranima.

U galeriji pogledajte fotografije Lepomira Ivkovića u seriji Srećni ljudi:

1/7 Vidi galeriju Lepomir Ivković kao Gagi u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

Gagi je Zazu neprestano obasipao pažnjom i neobičnim poklonima, ali je istovremeno znao i da je dovede do ludila. Upravo ta dinamika donosila je brojne komične situacije koje su zabavljale milionski auditorijum.

Popularnost i druge televizijske uloge

Zahvaljujući ulozi u seriji "Srećni ljudi", Lepomir Ivković stekao je široku prepoznatljivost i veliku popularnost. Tokom godina ostvario je i niz zapaženih sporednih uloga u drugim televizijskim projektima. Gledaoci ga pamte i po liku Lakija u seriji "Policajac sa Petlovog brda", kao i po ulozi advokata Simeona Tatalovića u seriji "Budva na pjenu od mora". Poslednju značajniju ulogu na televiziji imao je u seriji "Jugoslovenka", gde je igrao Nikolu Pašića.

Obrazovanje i pozorišna karijera

Lepomir Ivković i Iva Štrljić na svenarodnom saboru u Nišu Foto: Nemanja Nikolić

Lepomir Ivković diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Od septembra 1985. godine stalni je član Narodnog pozorišta u Beogradu.

Tokom bogate pozorišne karijere nastupao je u brojnim predstavama, među kojima se izdvajaju "Potera za zlatom" i "Solunci govore", čime je potvrdio svoju svestranost i posvećenost glumačkom pozivu.

Pogledajte video: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji