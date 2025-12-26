Ekskluzivni intervju Sidni Svini o novom filmu: Od trenutka kada sam pročitala delo "Kućna pomoćnica", bila sam zaljubljena u Mili
Uoči Nove godine, u produkciji "Blitz filma",u domaće bioskope stigao je triler "Kućna pomoćnica"s jednom od najpoznatijih glumica Holivuda Sidni Svini. Popularnu umetnicu stavlja u samo središte mračne, zavodljive i krajnje uznemirujuće priče o moći, strahu i preživljavanju iza zatvorenih vrata.
Zasnovan na istoimenom bestseleru Fride Mekfaden, romanu koji je prodat u milionima primeraka i nedeljama dominirao listama Njujork tajmsa, ovaj film pretvara naizgled savršeni dom u klaustrofobičnu pozornicu psiholoških igara, dok Svini i Amanda Sejfrid grade odnos pun napetosti i neizvesnosti.
Pod rediteljskom palicom Pola Fejga, koji se ovde svesno udaljava od svog prepoznatljivog stila, "Kućna pomoćnica" funkcioniše kao savremeni triler o krhkim granicama poverenja. U intervjuu koji u Srbiji ekskluzivno prenosi Kurir mlada zvezda Sidni Svini govori o liku Mili, o priči koja ne pušta sa ivice sedišta i o kući koja umesto sigurnosti nudi ogledalo najdubljih ljudskih strahova.
Šta vas je lično najviše privuklo delu "Kućna pomoćnica" i zbog čega je ostavio tako snažan utisak na vas?
- To je jedna od onih priča koje direktno pogađaju u ljudske strahove koje svi delimo. Ali i način na koji je Frida povezala likove, preokrete i ton priče tako da vas nijednog trenutka ne pušta sa ivice sedišta - to je bilo zaista posebno. Nisam mogla da je ispustim iz ruku.
Kako ste doživeli lik Mili i njen put kroz priču?
- Još od trenutka kada sam prvi put pročitala delo, bila sam zaljubljena u Mili. Ona je sirov, ranjiv lik i prolazi kroz izuzetno burno putovanje. Bez obzira na sve udarce koje trpi, Mili je preživela.
Kakvo je bilo vaše iskustvo rada s rediteljem Polom Fejgom?
- Doneo je beskompromisnu viziju u priču. Oživeo je ovu priču na način na koji to niko drugi ne bi mogao. Svakog dana na setu jasno je pokazivao koliko poštuje glumce, ekipu, ali i fanove romana.
Kako biste opisali saradnju sa Amandom Sejfrid?
- Volela sam svaki minut rada s njom, jer kao što nikada ne znate šta da očekujete od Nine, tako nikada niste znali ni kuda će Amanda da odvede scenu. Bilo je izuzetno zabavno držati korak s njom.
Koliko vam je bilo važno poverenje između vas i partnera u intenzivnim scenama?
- U ovakvim scenama izuzetno je važno da u potpunosti verujete svom partneru u kadru. S Brendonom sam imala potpuno poverenje. Sve smo zajedno prolazili i dogovarali se i bilo je oslobađajuće osećati se tako sigurno i prijatno tokom celog procesa.
Na koji način su kostim, šminka i frizura pomogli u izgradnji lika Mili?
- Naši timovi za kosu, šminku i kostim zaista su mi pomogli da izgradim Mili od samog početka. Ona dolazi u kuću Vinčesterovih sa samo jednim parom farmerki, nekoliko majica, kardiganom i dva para cipela, i mora da pokuša da od toga napravi celinu. Ništa nije novo, ništa nije savršeno. Ali kada jedne večeri večera sa Endruom, ona na trenutak postaje idealizovana verzija sebe i bilo je baš zabavno igrati se tom velikom transformacijom.
Koliko je simbolika kuće važna za samu priču?
- Kućica za lutke ima ogromno i jezivo značenje za priču.
