U Zavičajnom muzeju Zemuna u petak je otvorena izložba "Predstava žene u okviru mitoloških narativa", koja publici donosi tri fascinantna dela Paje Jovanovića iz legata Muzeja grada Beograda: "Parisov sud", "Dijana" i "Ženski akt II" (Afrodita).

Portret slikara Pavla Paje Jovanovića 1945-1955 Foto: Muzej grada Beograda

Ova dela, premda deo manjeg ciklusa, otkrivaju sasvim novu stranu umetnika. Kroz mitološke figure, od Dijane i Afrodite do Meduze, Jovanović nas vodi u svet gde se intimno susreće s mitskim, a njegova supruga Hermina Muni Dauber oživljava svaku kompoziciju svojom pojavom i prisustvom.

Pavle Paja Jovanović, Ženski akt II (Afrodita), 1920-1930, ulje na platnu, 81 x 63 cm Foto: Muzej grada Beograda

- U slikarstvu Paje Jovanovića ne nailazimo na često prikazivanje ženskih mitoloških figura. Ovi radovi iz ranih decenija XX veka predstavljaju iskorak van njegovih dotadašnjih principa akademskog realizma, uvodeći elemente koji omogućavaju ambivalentno tumačenje - naveo je kustos izložbe Predrag Đidić.

Pavle Paja Jovanović, Dijana, 1910-1912, ulje na platnu, 138 x 211 cm Foto: Muzej grada Beograda

Središnji motiv izložbe je žena u mitološkom kontekstu, a sve tri slike inspirisane su umetnikovom suprugom Herminom Muni Dauber, koja je od 1905. godine bila njegov model, a potom i životna saputnica.

- Muni se pojavljuje u različitim kompozicijama - od portreta, preko aktova, do prikaza boginja kao što su Dijana i Afrodita, pa čak i kao Meduza - objašnjava kustos.

Pavle Paja Jovanović, Parisov sud, 1906, ulje na platnu, 120 x 180 cm Foto: Muzej grada Beograda

Izložba omogućava posetiocima da sagledaju Jovanovićev umetnički raskorak: od akademskog realizma ka simbolističko-secesionističkoj poetici, kroz intimnu i mitološku dimenziju ženskog lika. Postavka će biti dostupna posetiocima tokom prazničnog perioda.

