Film „Bitka na Neretvi“ snimljen je 1969. godine i predstavlja jedan od najpoznatijih partizanskih spektakala ikada snimljenih u Jugoslaviji. Projekat je realizovan u međunarodnoj koprodukciji sa Italijom i Zapadnom Nemačkom, a često se svrstava među najbolje filmove ikada snimljene u bivšoj Jugoslaviji.

Veoma je značajan i po budžetu: procene se kreću od najmanje 4,5 miliona do čak 12 miliona dolara, čineći ga jednim od najskupljih filmskih projekata svog vremena.

Bulajićevi filmovi i proslava Ljubiše Samardžića

Ovaj film je posebno proslavio Ljubišu Samardžića, a reditelj Veljko Bulajić pre nekoliko godina u razgovoru za Kurir otkrio je kako je izgledalo snimanje, ali i naglasio ulogu Bate Živojinovića u tome da Samardžić dobije značajnu priliku.

„Ljubišu sam upoznao na preporuku Bate, koji je do tada već dva filma bio snimio sa mnom. Sećam se s kojom srećom mi je došao i rekao da ima zanimljivog i zaista drugačijeg glumca za mene. Nikad on nije bio od onih ljubomornih i sujetnih. Bilo mu je zaista drago da preporuči svog kolegu. I tako sam upoznao Samardžića“, rekao je Bulajić za Kurir.

Foto: Youtube/Gradska RTV Podgorica

„Došao je u Zagreb. Dugo smo razgovarali i zaista je bilo sve kako mi je Bata i obećao. Ozbiljan, zanimljiv, poletan mlad čovek koji me je odmah oduševio. Usledila je uloga u „Kozari“, koja ga je vinula u filmska nebesa. Bio je nagrađivan zasluženo. Usledila je „Bitka na Neretvi“. Sećam se njega i Bate, odlično su sarađivali“, dodao je reditelj.

Evocirajući uspomene, Bulajić se prisetio Ljubiše, koji je preminuo 2017. godine, kao „divnog prijatelja i glumca kakav se retko rađa“.

Foto: Printscreen/RTS

„Bio je izuzetnog talenta, a krasila ga je osobina koju retko koji glumac ima – bio je veliki profesionalac. Znao je sve svoje uloge napamet i bio spreman na sve. Mogao je u svakoj da se snađe. Ponosan sam što sam imao priliku da u svojim filmovima imam takve ličnosti kao što su Bata i Ljubiša. Njihov odlazak je teško prihvatiti. Takvih kao što su oni nema više. Ostaće mi u divnom sećanju. Poslednja četiri meseca nije mogao da govori. Bio sam jedan od retkih s kojima se do kraja čuo. Takvih prijatelja glumaca nema više. Mnogo mi je teško“, zaključio je Bulajić.

Ljubiša Samardžić u filmu Bitka na Neretvi Foto: Printscreen

Pablo Pikaso i legendarni plakat za englesku verziju filma

Legendarni slikar Pablo Pikaso naslikao je plakat za englesku verziju najskupljeg jugoslovenskog filma svih vremena „Bitka na Neretvi“. Veljko Bulajić je Pikasa upoznao 1964. godine u Monte Karlu, na filmskom festivalu. Kada je završeno snimanje filma i krenula njegova svetska distribucija – film je bio nominovan za Oskara za najbolji strani film i prikazan u više od 80 država – Bulajić je zatražio od Pikasovog agenta u Parizu da dizajnira plakat za film koji će se koristiti na zapadnom tržištu, prvenstveno u Velikoj Britaniji.

Foto: Printscreen, YouTube/ VideoArhiv, Youtube/Gradska RTV Podgorica

Ponuda da napravi poster za jugoslovenski film Pikasu je bila interesantna, te je odlučio da pogleda film pre nego što donese konačnu odluku. Nakon što je odgledao film i upoznao se sa istorijom Jugoslavije, Pikaso je odlučio da za poster iskoristi motive svoje slike „Sabinjanke“ i da ih prikaže u crvenoj boji, kao asocijaciju na antifašističku borbu za slobodu.

Za svoj rad Pikaso je odbio honorar, ali je zauzvrat tražio 12 boca vina iz Jugoslavije. Savremenici se sećaju da je lično Veljko Bulajić, ljubitelj vina, pripremio kolekciju od 12 boca iz Dalmacije, Srbije i Makedonije i lično ih uručio Pablu Pikasu.

