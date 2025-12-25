Slušaj vest

Palestinski reditelj i glumac Mohamed Bakri, koji je kroz svoj rad nastojao da prikaže složenost palestinskog identiteta i kulture, preminuo je u 72. godini, saopštila je njegova porodica.

Bakri je bio jedan od najznačajnijih palestinskih umetnika svoje generacije, poznat po stvaralaštvu na arapskom i hebrejskom jeziku, ali i po spremnosti da se bavi temama koje su često izazivale snažne političke i društvene reakcije.

Film koji je promenio sve: „Dženin, Dženin“

Najpoznatiji je po dokumentarnom filmu „Dženin, Dženin“ iz 2003. godine, koji je režirao nakon izraelske vojne operacije u gradu Dženin na severu Zapadne obale, tokom druge palestinske intifade. Film se fokusirao na razaranje i patnju palestinskih civila i bio je zabranjen u Izraelu, uz obrazloženje da je jednostran i zapaljiv.

Upravo taj film označio je prekretnicu u Bakrijevoj karijeri, ali i početak dugogodišnjih pravnih problema.

Mohamad Bakri Foto: AMMAR ABD RABBO / AFP / Profimedia

Porodična priča i priznanje Akademije

Bakri je glumio i u filmu „All That’s Left of You“ (Sve što je ostalo od tebe) iz 2025. godine, emotivnoj drami koja prati sudbinu jedne palestinske porodice kroz više od 76 godina istorije. U filmu je nastupio zajedno sa svojim sinovima Adamom i Salehom Bakrijem, koji su takođe uspešni glumci.

Ovaj film našao se u užem izboru za Oskara u kategoriji najboljeg međunarodnog igranog filma.

Most između dva sveta

Tokom karijere, Bakri je snimio i glumio u brojnim ostvarenjima koja su obuhvatala širok spektar palestinskih iskustava. Istovremeno, radio je i u izraelskom pozorištu i filmu, nastupajući na hebrejskom jeziku, uključujući i izraelsko nacionalno pozorište u Tel Avivu. Studirao je na Univerzitetu u Tel Avivu.

Rođen je u severnom Izraelu i imao je izraelsko državljanstvo, a njegov umetnički rad često je istraživao napetost i emotivne slojeve života ljudi koji nose i palestinski i izraelski identitet.

Njegova najpoznatija monodrama iz 1986. godine, „Pesoptimista“, zasnovana na delu palestinskog pisca Emila Habibija, upravo se bavila unutrašnjim konfliktima osobe rastrzane između dva identiteta.

„Razbijao je stereotipe“

Tokom osamdesetih godina, Bakri je igrao u nekoliko ključnih izraelskih filmova koji su humanizovali palestinske likove, među kojima je i „Iza zidova“, kultni film o izraelskim i palestinskim zatvorenicima.

"Razbijao je stereotipe o tome kako su Izraelci gledali na Palestince i omogućio da Palestinac bude viđen kao heroj u izraelskom društvu", rekla je Raja Morag, profesorka na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu, specijalizovana za film i traumu.

" Bio je izuzetno hrabar čovek. Ostao je veran svojim idealima, odbijao je da se povinuje pritiscima i zbog toga je platio cenu u obe zajednice", dodala je ona.

Mohamad Bakri Foto: Daroma Productions / AFP / Profimedia

Cena doslednosti

Bakri je, međutim, trpeo kritike i u palestinskoj zajednici zbog saradnje sa Izraelcima. Nakon filma „Dženin, Dženin“, gotovo dve decenije bio je izložen sudskim procesima u Izraelu.

Vrhovni sud Izraela je 2022. godine potvrdio zabranu filma, ocenivši da on kleveta izraelske vojnike, i naložio Bakriju da plati desetine hiljada dolara odštete jednom izraelskom oficiru.

" Nakon tog filma postao je krajnje polarizovana figura u Izraelu i više nikada nije radio sa glavnim tokovima izraelske kinematografije – rekla je Morag.

Ipak, ostao je veran sebi. Njegov glas se nije menjao tokom godina.

Odlazak umetnika i glas naroda

Lokalni mediji preneli su da je Bakri preminuo u sredu, nakon problema sa srcem i plućima. Njegov rođak Rafik Bakri izjavio je za arapski portal Al-Džarmaq da je Mohamed Bakri bio neumorni zagovornik palestinskog naroda, koji je umetnošću izražavao solidarnost i otpor.

"Siguran sam da će Abu Saleh ostati u sećanju palestinskog naroda svuda, ali i svih slobodnih ljudi sveta", rekao je, koristeći Bakrijev nadimak.

