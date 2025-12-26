Slušaj vest

Gledaoci omiljene domaće serije "Igra sudbine" imaće priliku da u novogodišnjoj večeri pogledaju specijalnu epizodu, koja će biti emitovana u sredu, 31. decembra na Prvoj televiziji od 20h. U prazničnoj epizodi, u prepoznatljivom duhu serije, punom emocija, iznenađenja, humora i muzike – publiku očekuju i dva nova, itekako zanimljiva lika.

O čemu se radi?

U novogodišnjem specijalu "Igre sudbine" pojavljuju se Nikola Pejaković i Predrag Vasić. Nikola Pejaković tumači lik muškarca koji je u mladosti bio zaljubljen u Pančetu, a njegov iznenadni povratak u njen život budi uspomene, potisnute emocije i pitanja na koja vreme nikada nije dalo konačne odgovore. Uz njega dolazi i njegov sin, koga igra Predrag Vasić, a njihov zajednički ulazak u priču unosi novu energiju i dodatno komplikuje odnose u svetu "Igre sudbine".

Nikola Pejaković i Predrag Vasić nisu samo novogodišnje iznenađenje za gledaoce – njihovi likovi ostaju deo serije i nakon prazničnog specijala, a priča sa njima nastaviće da se razvija u epizodama koje slede. Njihov dolazak otvara prostor za nove zaplete, odnose i emotivne tenzije koje će obeležiti nastavak sezone. Stara simpatija u novim okolnostima, sudari prošlosti i sadašnjosti i neizbežne varnice pokrenuće niz događaja koji će obeležiti ne samo novogodišnje veče, već i mesece koji dolaze.

Predrag Vasić o ulozi

"Moj lik je izvesni Žika, on je mesar ali pre svega jedna nežna i poetska duša. Malo stidljiv i uplašen do momenta kada upoznaje svoju prvu i jedinu ljubav o kojoj je sanjao kao dete, e tada postaje kao neki lik iz ruskih romana. Žika je jako inspirativan lik za glumačku igru i mislim da će pokupiti simpatije publike," izjavio je Predrag Vasić.

On dodaje i da ga je ekipa serije odlično prihvatila: "Osećam se kao da sam deo ove ekipe od starta. Pre svega velika mi je čast i privilegija da za glavnog partnera imam takvog jednog velikog glumca, pisca i muzičara Nikolu Pejakovića i divnu pretalentovanu Bojanu Grabovac koja mi je dosta pomogla da se adaptiram u već uigranu postavu serije."

Novogodišnji specijal serije "Igra sudbine" idealan je uvod u praznično veče i savršen način da gledaoci zajedno sa omiljenim junacima zakorače u novu godinu – uz emocije, osmeh i nova pitanja.

