Beogradsko dramsko pozorište predstavilo je juče nove projekte i godišnji repertoar za 2026. godinu. Prodaja karata počinje 10. januara uz 30% popusta na sve karte kupljene do kraja januara 2026. godine. Upravnik Jug Radivojević okupio je na neformalnom druženju predstavnike medija koji prate kulturu i rad pozorišna na Crvenom krstu.

Sezonu otvara predstava "Kralj Ibi" Alfreda Žarija, u adaptaciji i režiji Staše Koprivice, na velikoj sceni "Olivera i Rade Marković". Premijera je zakazana za 20. februar 2026. godine, na dan Beogradskog dramskog pozorišta. U ulogama tate i mame Ibi su Andrija Milošević i Paulina Manov. Milošević nema nimalo lak zadatak da uđe u cipele koje je nekad nosio veliki Zoran Radmilović.

U martu sledi praizvedba komada "Crno zlato" Dejana Dukovskog u režiji Olivera Frljića. Premijera je 14. marta 2026. godine, a u glavnim ulogama su Anja Ćurčić, Milutin Milošević i Nataša Marković.



U maju je planirana premijera Šekspirove "Bogojavljenske noći" u režiji Lidije Dedović. Glavne uloge igraće Jelisaveta Teodosić i Miodrag Radonjić.



Na letnjoj sceni BDP Milenijum tim areni 6. juna 2026. godine premijerno će biti izvedena predstava "Naši roditelji" Patrika Lazića, u režiji autora. U glavnoj ulozi je Milica Zarić.



Letnju sezonu obeležiće i predstava "Žena veže rep" Marije Rakočević, u režiji Maše Pavlović, čija je premijera zakazana za 29. avgust 2026. godine na letnjoj sceni BDP Milenijum tim areni. Predstava će biti realizovana u koprodukciji sa Hartefaktom u okviru projekta BDP "Novi glasovi".

U oktobru sledi premijera predstave "Nada" po romanu Ante Tomića, u režiji Jovane Tomić, na velikoj sceni "Olivera i Rade Marković". Premijera je 24. oktobra 2026. godine, a u predstavi, između ostalih, igraju Jovo Maksić, Marko Gvero i Iva Ilinčić.



Poslednja premijera u 2026. godini biće predstava "Kus petlić" Aleksandra Ace Popovića, u režiji Radmile Vojvodić, na velikoj sceni "Olivera i Rade Marković". Premijera je planirana za 1. decembar 2026. godine na otvaranju festivala RUTA, gde ćemo u naslovnoj ulozi gledati Zorana Cvijanovića.

Rusi dolaze

Beogradsko dramsko pozorište podseća publiku da će u okviru već najavljene saradnje s ruskim državnim akademskim velikim dramskim pozorištem "G. A. Tovstonogov" iz Sankt Peterburga od 7. do 10. februara 2026. godine ugostiti dve predstave ovog teatra. Na programu su "Kada ponovo postanem mali" (7. i 8. februar) i "Mocart i Salijeri" (10. februar).

Kako izgledaju premijere u BDP

Beogradsko dramsko pozorište jedan je od retkih teatara u regionu koje publici unapred predstavlja celokupan repertoar za narednu godinu, koji možete pronaći na linku www.bdp.rs/repertoar.