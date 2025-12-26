Slušaj vest

U Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju najavljena je premijera dečije predstave "Pepeljuga", po istoimenoj bajci Braće Grim, u adaptaciji Radoslava Radivojevića, a u režiji Bogdana Jankovića. Premijera predstave "Pepeljuga" poslednja je u ovoj kalendarskoj godini, istakla je direktorka vranjskog teatra Kristina Janjić Stojanović.

"Prošle nedelje priredili smo za najmlađe premijeru novogodišnje predstave pod nazivom "Tajna novogodišnje kutije", a ove nedelje još jedna premijera u pitanju je dobro poznata bajka "Pepeljuga" sa našim dobro poznatim rediteljem Bogdanom Jankovićem. Tako da za sam kraj godine nekako pred praznike želeli smo da najvernijoj publici izađemo u susret I da eto priredimo još jedno iznenađenje. Nekako su bajke ono što uvek najviše privlači pažnju I u čemu dečica najviše uživaju pa se iskreno nadam da će I ova predstava biti jedna prava poslastica za njih I da će dugo da traje na našoj sceni, kao I sve ostale predstave koje su rađene po motivima poznatih bajki. Godinu završavamo na jedan lep način I spremni smo za sledeću I za nove premijere, nove projekte I sve ono što smo planirali nadam se da ćemo ispuniti," rekla je direktorka na konferenciji za medije.

Omaž dugogodišnjem direktoru Radoslavu Radivojeviću

Umetnički direktor pozorišta Bojan Jovanović podsetio je da se dramatizacija komada radi već peti put u vranjskom Pozorištu.

"Klasična bajka na jedan klasičan način što se tiče dramaturškog dela, prati izvornu priču I iz iskustva ranijih predstava koje smo radili po ovom istom tekstu smatrali smo da je to najpogodnije za našu publiku I kao još jedan omaž Radoslavu Radivojeviću našem dugogodišnjem direktoru po čijoj dramatizaciji se radi ovaj komad. U pitanju je kompletno drugačija predstava I postavka, ali nismo hteli puno da lutamo. Smatrali smo da je ovo najpogodnije za ono što nam je u ovom trenutku potrebno na repertoaru dečije scene", istakao je Jovanović.

On je naveo da je pored ansambla vranjskog pozorišta iskusnih proverenih glumaca na sceni I podmladak u ovoj predstavi, deca iz Škole glume pozorišta I to je praksa koja postoji već više od 20 godina od osnivanja škole. Reditelj Bogdan Janković otkriva da je od samog početka od odabira ovog komada "počela ta bajka da se dešava".

"I odluka je bila od starta da je postavljamo kao klasičnu formu I to je neka forma koju ja inače najviše volim bez obzira da li je večernja scena, ili scena za decu. Tako da smo počeli bajku da gradimo još u "pradogovorima". Ta odluka da se I deca uključe iz Škole glume I naravno ansambl je takođe dobar pokazatelj koliko je ova bajka vanvremenska I koliko na njoj odrastaju i današnje generacije koje mi danas okarakterišemo kao instagram, tik-tok generacije, ali zapravo univerzalne vrednosti koje bajka nosi sa sobom su apsolutno I dalje tu. Rad je bio ja bih rekao vrlo prijatan I ovde su glumci koji su igrali tih prethodnih godina u tim drugim postvkama igrali neke druge uloge. I to je bila prilika da zapravo kako oni rastu menjaju i uloge, čini mi se da je svako doneo nešto posebno i da ova sad predstava ne liči ni na jednu od prethodnih, da se distanciramo od toga I da mi nađemo našu Pepeljugu i našu bajku," istakao je reditelj Janković i dodao:

"Nešto što je glavna ideja u ovom komadu je zapravo to pitanje koje sam i ja sebi kao roditelj postavio kako vaspitati dete, da li čuvati tu naivnost, dobrotu u njemu u svetu koji više nije "naivan I bezazlen" I čini mi se da je ovo neki dobar odgovor. Zapravo bez obzira na to kakav nas svet okružuje, mi treba da čuvamo tu dobrotu u sebi. Ta neka doslednost u tome da nas svet oko nas ne menja nego da ipak verujemo u prave vrednosti da do kraja ostanemo ono što bi trebalo da budemo. Čini mi se da smo napravili jednu lepu predstavu. Izdvojio bih kao veliku vrednost da ljudi iz ove kuće mogu da naprave jedan ovakav projekat, ovakvu predstavu to je snaga koja ovo pozorište diže svaki put, na jedan viši i viši nivo."

Reditelj Bogdan Janković dobio je sve pohvale za rad od glumaca vranjskog ansambla.

"Zadovoljstvo je bilo raditi sa Bogdanom. Ovo je naša druga saradnja. Pepeljugu je moja omiljena bajka mislim da će deca uživati gledajući predstavu, nekako sve vreme smo i mi bili opčinjeni likovima", rekla je glumica Anđela Vlajković koja u predstavi igra Pepeljugu.

"Maćeha se pojavljuje već treći put u podeli Pepeljuge.Prvo sam krenula sa dobrom vilom onda sam bila sestra Milica, a ovog puta igram maćehu a u međuvremenu sam režirala Pepeljugu sa decom iz glumačke radionice. Iz iskustva mogu da kažem da će ovo biti gledana predstava, jer znam da će je deca obožavati zato što je klasična, bajkovita. Ima divne efekte lepe kostime to je vanvremenska predstava za decu od četiri godine pa nadalje. Predstava koja nije samo lepa ,nego iz koje se I uči. Pozivam najmlađu publiku da dođe i uživa zajedno sa nama bar onoliko koliko smo mi uživali dok smo radili sa Bogdanom," istakla je glumica Žetica Dejanović koja u komadu igra maćehu.

"Treći put rad na ovom tekstu, prvi put kao Pepeljuga, drugi put kao Dragica sad imamo “Dragicu rimejk”. Kako god da se čini da je to nešto sad kao opet radimo isto, nekako to zaista nikad nije…Stariji ste drugačiji ste imate neko iskustvo glumačko koje vam da jednu drugu malo dimenziju drugi proctor da možda sa tim likom napravite još nešto zanimljivije . Čak nisam morala da učim tekst na jedan klasičan način kako to glumci kod kuće rade, nego su se te replike kao iz neke fioke izvlačile i prosto su se na probama dešavale. Novo iskustvo koje do sada u karijeri nisam imala. Zanimljiva je predstava u smislu same vizualizacije, "mišljenja je glumica Tamara Stošić.

Dragan Živković, glumac vranjskog teatra bio je kratak precizirajući rad na predstavi i ulogu reditelja Jankovića.

"Klasičan komad, klasična jedna predstava bajka za decu u kojoj mogu da uživaju svi. To je reditelj Bogdan Janković, prvi put sam radio sa čovekom to je za sada to što imam da kažem," rekao je Živković u predstavi je u ulozi vojvode.

"Treći put radim sa Bogdanom. Uvek je zadovoljstvo i privilegija raditi na dečijoj predstavi baš zbog te dece koja su naša najvernija i najiskrenija publika. Siguran sam da će biti zabavno biće tu i nekih iznenađenja," naveo je kraljević u predstavi, glumac Nikola Stojković.

Svoje utiske podelili su i najmlađi glumci u predstavi "mišići".

"Veliko zadovoljstvo je svima nama što radimo sa tako dobrim rediteljem. Mnogo toga smo naučili od njega. Baš nam je lepo što radimo na predstavi," rekao je Lazar Spasić.

Za glumicu Hanu Stojiljković rad na predstavi je bio pravo uživanje. Zahvalila se svima I rekla:

"Bogdan nam je pomogao za sve što nam je trebalo. Ovo je iskustvo koje ću pamtiti u životu."

Za glumca Vuka Jovanovića je sve brzo prošlo čak i probe: "Zato što smo dobro radili nezaboravno iskustvo."

"Jako mi je bilo zanimljivo. Nije mi bilo teško da učim tekst. Ovu predstavu na svakoj probi kao da prvi put gledam," utisci su Staše Stanimirović I Anastasije Kostić.

Predstava čije je premijerno izvođenje u nedelju 28. decembra u 12 sati u Pozorištu "Bora Stanković" traje 40 minuta.

"Pepeljuga nije samo bajka o čarobnoj noći I izgubljenoj cipelici. Ona je podsetnik da se prava čuda dešavaju onima koji ostanu verni sebi," napisao je reditelj Bogdan Janković.

Premijera predstave "Pepeljuga" poslednja je u ovoj kalendarskoj godini u vranjskom Pozorištu. Direktorka vranjskog teatra, Kristina Janjić Stojanović, sumirala je rad pozorišta "Bora Stanković" u 2025.

"Ova godina je po broju gledalaca, mada će to da pokaže I statistika na kraju i po broju prodatih karata mislim da je bila najuspešnija u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Festival "Borini pozorišni dani" je bio izuzetno posećen prošlo je sve kako treba i jedan je od uspešnijih festivala u ovoj godini u celoj zemlji, iskreno. I filmske projekcije i pozorišni repertoar, festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade "Pajče" sve je to zaista doprinelo da nam sale budu pune skoro uvek. Veće interesovanje imali smo i za naše stare predstave koje su na repertoaru igrajuće. Samo da nastavimo tu praksu," napomenula je direktorka.

Umetnički rukovodilac Bojan Jovanović istakao je da pozorište u toku jedne kalendarske godine izvede više od 300 programa nevezano za gostujuće programe i obeležavanje manifestacija.

"Za sve to je potrebno veliko angažovanje kako ansambla tako i tehnike i uprave, organizaciji celokupnog pozorišta. Zahvalio bih se na kraju godine svim kolegama iz svih sektora. Smatram da je i ova godina bila uspešna," istakao je Jovanović.

Organizatorka Pozorišta "Bora Stanković",Jasmina Stojilković kaže da pozorište nije samo mesto privilegovanih I onih koji mogu da priušte kupovinu karte. Pozorište brine o svojoj publici.

"Nama je važna publika kupili kartu ili im mi poklonili kartu nekada je to svejedno. Važno je da utisak koji će da ponesu izlazeći iz sale, bude ono što će preneti na druge na nekog možda novog gledaoca. Predstave su besplatne za Društvo onkoloških pacijenata, to je zajednička odluka. Tako će biti I dalje. Za organizovane posete kao I škole odobravamo popust u zavisnosti od broja prijavljene dece. Često se predstave igraju besplatno za određene organizacije," istakla je Stojilkovićeva.

