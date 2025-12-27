Slušaj vest

Posle četiri godine rada, brojnih prepreka i uporne borbe da film nastane izvan institucionalne podrške, rediteljka Jelena Bajić Jočić završila je svoj novi igrani film "Čuvar ikone Svetog Đorđa" - snažno, intimno ostvarenje koje se bavi sudbinom čoveka s juga Srbije i njegovom borbom za dostojanstvo, čast i opstanak. Očekuje se da ovu priču publika pogleda na jesen u našim bioskopima. Za Kurir Jelena govori o saradnji sa ocem Radošem Bajićem, 20 godina rada u produkciji "Kontrast studio", ali i ekskluzivno najavljuje novi film "Kuća pored mora", spin-of serije "Azbuka našeg života".

Završen je vaš novi film "Čuvar ikone Svetog Đorđa". Kad se očekuje njegova premijera? Da li ste zadovoljni?

- "Čuvar ikone Svetog Đorđa" je projekat na kom radimo već četiri godine. On je prošao različite faze i trnovit put od ideje do realizacije. Ovog leta smo uspeli da snimimo film u veoma složenim i teškim okolnostima, bez podrške Filmskog centra, RTS i Telekoma - što samo po sebi dovoljno govori. U pitanju je jedan iskren, čestit i veoma snažan film koji suptilnim sredstvima tretira značajne društvene teme koje u fokus stavljaju čoveka s juga Srbije i njegovu borbu da opstane, sačuva ognjište, dostojanstvo i čast. Autor scenarija je moj otac Radoš, koji je i tumač glavne uloge, pored njega u filmu igraju Miona Marković, Branko Janković, Nedeljko Bajić, moj brat, koji je i producent filma,Čubrilo Čupić, Aleksandar Đurica, Vjera Mujović, Slaviša Čurović i znatan broj sjajnih glumaca iz niškog i zaječarskog pozorišta, direktor fotografije je Predrag Jočić, moj suprug. Premijeru filma očekujemo na jesen.

Kako je bilo raditi sa ocem? Mnogi kažu da je napravio veliku ulogu.

- Neće zvučati skromno, ali će biti iskreno - mislim da je ovo jedna od najboljih Radoševih uloga u karijeri. U pitanju je lik koji istovremeno trpi, strada i nosi veliki teret, lik koji živi u nemoći, ali i snažnom otporu, koji se ne predaje i koji se u svoj svojoj statičnosti i pasivnosti bori protiv sile mnogo veće od njega samog i prkosi zakonima jačeg. Naš glavni junak je moralna vertikala koju kao društvo treba da čuvamo i negujemo. Svi je mi nosimo negde duboko u nama samima, ali iskušenja savremenog doba doprinose da često skrajnemo tu silu u nama samima.

Naša saradnja je bila uzbudljiva i konstruktivna, najteži deo posla je bio brušenje scenarija, a nakon toga smo se najčešće dogovarali u nekoliko reči. Zahvalna sam što imam prilike da se na takav način družim, sarađujem i stvaram sa svojim ocem, ali i s bratom, snajom, suprugom, a tu je i Nedeljkova i moja majka Milena, koja nam je podrška zajedno s našom decom. I uprkos raznim zlim jezicima, mi se ponosimo što kao porodica radimo, stvaramo i borimo se za svaki kadar i svaki projekat do poslednjeg atoma energije. Mnogima to smeta, ipak smatram da je porodica osnovna jedinica građe svakog društva i kao takvu je moramo više ceniti, negovati i vrednovati.

U novoj godini plan je da radite novi film "Kuća pored mora". Kakva je njegova veza sa serijom "Azbuka našeg života"?

- "Kuća pored mora" je naslov filma iz brenda serije "Azbuka našeg života" koji je u pripremi. To je spin-of u kom glavne likove tumače voljeni likovi iz serije, dok je priča smeštena vremenski u period između druge i treće sezone serije. Dobar deo filma će se snimati na Hrvatskom primorju, dakle, biće to jedna priča puna emocija, lepote, dobre zabave, ali i intrigantnih zapleta, kao i putovanje kroz emotivni život naših junaka.

"Kontrast studio" je ove godine navršio dvadeset godina uspešnog poslovanja. Nakon velikog broja filmskih i televizijskih naslova koji su ostavili snažan trag na domaćoj medijskoj sceni i koji se i dalje redovno prikazuju uz najveću gledanost, odlučili smo se da armiji naših poštovalaca priredimo jedno iznenađenje i osveženje. Otuda ideja da uz pomoć grupe partnera koji vole i podržavaju "Azbuku" stvorimo film koji će biti mali most između druge i treće sezone serije. Filmovi "Čuvar ikone Svetog Đorđa" i "Kuća pored mora" realizuju se u produkciji "Kontrast studija", takođe bez podrške fondova, televizija i Telekoma. Ponosni smo što uspevamo da pronađemo snagu i energiju da se borimo i pokažemo sebi i drugima da možemo biti nezavisni i samostalni - mada je veoma teško.

Fanovi "Azbuke" se pitaju zašto nema trećeg ciklusa...

- "Azbuka 3" je bila u planu saradnje između Telekoma i "Kontrasta", a onda je krajem 2024. volšebno skinuta s repertoara iz razloga koje nije teško naslutiti. Ipak, verujem da će se u godinama pred nama treća sezona "Azbuke" realizovati i time zaokružiti priču o porodici Popović.

Kao izvršni producent serije "Selo gori, a baba se češlja", kako komentarišete njen ponovni ogroman uspeh u reprizi na RTS? U čemu je tajna ovog formata?

- Tajna "Sela gori" je u autentičnim likovima, maestralnim glumcima, priči koja se temelji na istini i realnom životu ukorenjenom u mentalitet srpskog domaćina, koji je častan, ali i zaguljen. To je svedočanstvo jednog vremena o narodu koji je živeo na obali Morave, oskudnim materijalnim životom, ali bogat duhom, verom, ljubavlju prema zemlji, Moravi, žitu, bližnjima. Svi mi gajimo sećanja na naše pradedove, na seoska ognjišta, od kojih su danas mnoga napuštena, i evidentno je da postoji žal za tim danima i potreba da se taj sentiment ne zaboravi.

Šta je vama obeležilo 2025. godinu?

- Uzdržaću se od komentarisanja užasne društveno-političke krize koja je kulminirala u godini koja je iza nas i reći da je za mene glavni događaj što je moja ćerka Sofija iz prvog puta položila vozački ispit. Godina 2025. je bila veoma turbulentna i teška. Puno izazova, iskušenja, podela, tenzija, nesreća i stresa. Srbija je raspolućena zemlja, na nesreću svih nas. Radujem se što ćemo je ispratiti i nadam se boljim i mirnijim danima u 2026. godini.

Koja je vaša novogodišnja želja?

- Želja mi je da čovek kao jedinka shvati da može opstati u poretku prirode samo ako živi u slozi, jedinstvu i harmoniji. Svi mi na ovaj svet dolazimo goli i bosi, i s njega odlazimo goli i bosi, zato je iznenađujuća potreba ljudi da ceo život provedu u međusobnoj borbi i trvenju za materijalnim dobrima, novcem, u trci za moć, prevlast i vladavinu nad slabijima - retka smo sorta koja toliko satire sama sebe - želim da to prokletstvo u čoveku stane, da se na globalnom planu spuste mačevi, da se pohlepa i glad obuzdaju, smire strasti i uspostave razum, ljubav i sloboda. Znam da to deluje kao nemoguća misija, ali imam pravo da želim.