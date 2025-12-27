da li ga se sećate?

Glumac Predrag Vasić široj publici postao je poznat još kao dečak, zahvaljujući ulozi Stanoja u filmu "Montevideo". U tom ostvarenju pojavio se sa svega 13 godina, a lik koji je tumačio ostavio je snažan utisak na gledaoce i obeležio njegov rani glumački put.

Iako je popularnost došla veoma rano, Predrag se nakon tog uspeha nije često pojavljivao u medijima, već je odlučio da se povuče iz javnosti i posveti obrazovanju i ličnom razvoju.

Od dečje zvezde do zrelog glumca

Najbolji prijatelj lika kog je tumačio Miloš Biković u "Montevideu" danas je potpuno drugačija osoba. Predrag je odrastao, promenio lični stil, pustio kosu i bradu, a fizički se toliko promenio da ga mnogi više ne bi prepoznali na prvi pogled.

Ipak, publika ga i dalje snažno vezuje za ulogu malog Stanoja, po kojoj je ostao upamćen.

Gluma kao životni poziv od najranijeg detinjstva

Predrag Vasić je vrlo rano pokazao interesovanje za glumu. Već sa šest godina krenuo je u školu glume, a svoju prvu ulogu ostvario je 2006. godine u studentskom filmu "Ko čuva čuvare". Nakon toga usledile su manje role, koje su ga postepeno vodile ka većim projektima.

Pravi proboj dogodio se upravo sa filmom "Montevideo", nakon čega je upisao srednju školu, a potom i Fakultet dramskih umetnosti, odlučan da glumu gradi kao ozbiljan poziv.

Trinaest godina kasnije – isti lik, novo lice

Više od decenije nakon snimanja filma, Predrag danas ima 26 godina i izgleda potpuno drugačije nego u vreme kada je publika zavolela malog Stanoja. Iako se fizički promenio, priznaje da ga ljudi i dalje prepoznaju upravo po toj ulozi.

Predrag Vasić Foto: Printscreen/Instagram/pepivasic

"Snimanje "Montevidea" za mene je bilo divno iskustvo. I danas me ljudi prepoznaju po ulozi malog Stanoja. Trudim se i borim da radim različite uloge, kako bi me zapamtili i po nečem drugom, ali je on svima urezan u pamćenje za ceo život. Voleo bih da primete moj dar i iskustvo kroz neke druge role," rekao je Predrag.

Njegova glumačka priča tako nastavlja da se razvija, dok publika sa interesovanjem prati u kom će pravcu dalje graditi karijeru.

