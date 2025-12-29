Slušaj vest

Milena Dravić ostala je upamćena kao diva domaće kinematografije, glumica izuzetne energije i osmeha koji je osvajao na prvi pogled. Ipak, iza blistave karijere krilo se još nešto mnogo veće – ogromno srce i snažan osećaj za druge. Njena humanost bila je tiha, nenametljiva i iskrena.

Iako je ostvarila bezbroj nezaboravnih uloga, sama Milena je, po mišljenju mnogih, odigrala najvažniju – onu da pre svega bude čovek.

Odluka koja govori više od reči

Milena Dravić i njen suprug, legendarni Dragan Gaga Nikolić, nikada nisu voleli da javno govore o dobrim delima. Ipak, jednom prilikom, u emisiji "Kao sav normalan svet", Milena je otkrila gest koji najbolje oslikava njihove životne vrednosti.

Njih dvoje su u jednom trenutku planirali kupovinu automobila, ali su nakon što su u medijima saznali za dečaka kome je bila hitno potrebna operacija očiju, doneli drugačiju odluku. Novac namenjen za automobil dali su za lečenje deteta, shvativši da postoje stvari koje su daleko važnije od ličnog komfora.

Humanost bez potrebe za pažnjom

Priča o toj pomoći godinama je ostala nepoznata javnosti, jer Milena i Gaga nisu želeli publicitet. Tek mnogo kasnije, glumica je skupila snagu da o tome progovori, ističući da takva dela dolaze isključivo iz unutrašnje potrebe, a ne zbog priznanja.

"Nikada nisam ni ja, niti Dragan o tome... Nismo želeli da pravimo publicitet, ako smo nekome mogli da pomognemo... Mi smo pročitali članak i jako nas je to potreslo i tako smo skupili sve i toliko smo novca imali i hoćemo da damo... Evo sad prvi put o tome pričam. To radim iz svog srca i svoje duše."

Nasleđe koje traje

Milena Dravić je iza sebe ostavila mnogo više od filmskih i televizijskih uloga. Ostala je simbol dobrote, empatije i tihe humanosti, primer da veličina čoveka ne leži u slavi, već u spremnosti da pomogne kada je to najpotrebnije.

