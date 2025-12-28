Slušaj vest

Novogodišnja projekcija filma "Hajduk u Beogradu" koja je održana sinoć donela je jubilarnog 150.000. gledaoca ovog domaćeg filma, a atmosfera u bioskopu MTS dvorane pre filma potvrđuje da interesovanje publike ne jenjava i da su nove mlade glumačke zvezde stvorene na sceni

1/21 Vidi galeriju Hajduk u Beogradu Foto: BOJAN PETROVIĆ/ MTS DVORANA PROMO



Godina 2025. završava se velikim uspehom domaćeg filma "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića koji je za samo mesec i po dana prikazivanja u bioskopima pogledalo 150.000. gledalaca, a današnja atmosfera na novogodišnjoj projekciji potvrđuje da je interesovanje za voljenim ostavrenjem još uvek intenzivno. Sve govori da su se na našoj filmskoj sceni pojavile nove mlade zvezde.



U čuvenoj sali šest sinoć je proslavljen jubilarni gledalac filma, a na specijalnoj projekciji koja je ubrzo nakon objavljivanja bila rasprodata, poklonila se i autorsko-glumačka ekipa među kojima i glavni likovi, Todor Jovanović koji tumači Hajduka, zatim Vera Ćetković, Andrej Kostjukov, ali i odrasle kolege Jadran Malkovič, Pavle Jerinić, Ana Lečić, reditelj Milan Todorović i drugi.

Foto: Nemanja Miscevic

Sve je počelo sa potpisivanjem postera iz filma, gde se u holu dvorane stvorila velika gužva kako bi se od mladih glumaca dobio autogram:

"Od početka snimanja utisci su prelepi, pogotovo zbog ljudi koje sam upoznao. Mislim da je Hajduk jedan častan, hrabar i borben momak, koji ima smelosti da uradi dobru stvar i baš je lepo što deca mogu da pogledaju film, jer prikazuje da je kul biti pametan i da je kul biti dobar", naveo je Todor o čuvenom liku Hajduku kojeg tumači i koji po prvi put dobjia svoj izgled. Opisujući kako je sam doživeo ovo iskustvo učešća u jednom od najvećih porodičnih filmova u poslednje vreme, ističe da mu je projekat doneo samo radost i sreću.

Foto: Petar Aleksić

Reditelj Milan Todorović rekao je da su reakcije publike neverovatne i da nije očekivao da će baš bukvalno svima da se ovoliko svidi film: "Očigledno je bio pravi trenutak za jednu ovako toplu i pozitivnu priču, koja je dirnula u srca i dece i omladine, ali i starijih generacija. Gradimir Stojković je rekao da je uvek pravi trenutak za Hajduka i bio je u pravu. Hajduk jeste junak svih generacija i za sva vremena."

Film "Hajduk u Beogradu" snimljen je prema jednoj od najčitanijih dečijih knjiga, a kao prva filmska ekranizacija uneo je veru u izuzetne porodične filmove koji opravdavaju odlazak u bioskop, kao moćno mesto okupljanja, edukacije i zabave.

Film je u bioskopima od 13. novembra.

Vera Ćetković premijera Hajduk u Beogradu Izvor: Kurir