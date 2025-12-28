Slušaj vest

Danas je u Beogradu, u 71. godini, preminuo književnik Miodrag Mijo Raičević, u književnosti poznat i pod pseudonimom T. H. Raič.

Raičević je rođen 1955. u Titogradu. Kao pesnik, prozni pisac i urednik bio je aktivan na našoj književnoj sceni od polovine osamdesetih godina prošlog veka, piše RTS.

Objavio je knjige pesama: Osjećajne pjesme i jedna konjska (1984); Čarape u travi (1987); Debele devojke (1990); Gore glavu visibabo (1993); Muzini vetrovi (1995); Dlan&lopata (2009); O stvarima koje je Homer propustio (2022).

Pod pseudonimom T. H. Raič objavio je romane: Opet silovana (1990); Najbolje od Džeka Trboseka (1995); Rečnik afrodizijaka (1997); Čovek bez kostiju (2003); Ko je rekao živeli (2011).

Miodrag Raičević Foto: RTS Kulturno-umetnički program – Zvanični kanal

Dobitnik je književnih nagrada „Marko Miljanov“, „Ramonda serbika“, „Branko Miljković“, „Branko Ćopić“, „Đura Jakšić“ i Zmajeve nagrade.

Priredio je nekoliko pesničkih i proznih antologija. Bio je urednik u reviji Ovdje, Književnosti i Beogradskom književnom časopisu. Do penzionisanja radio je kao urednik u Izdavačkoj kući „Službeni glasnik“.

Bio je član Udruženja književnika Crne Gore, Srpskog književnog društva i srpskog PEN centra.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni