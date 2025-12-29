Slušaj vest

Na kraju svake godine, sabiraju se rezultati. Za Balet Srpskog narodnog pozorišta, bila je ovo dinamična i uspešna, a po brojevima – i rekordna godina. Sa poslednjim izvođenjima „Krcka Oraščića“ predstave koja se zbog velikog interesovanja publike izvodi čak i 31. decembra na Velikoj sceni ovog teatra, baletski ansambl će moći da se pohvali sa blizu 25.000 gledalaca koji su tokom 2025. pratili izvođenja klasičnih i savremenih naslova.

Foto: Marija Erdelji

Koncentracija nastupa, povećana u periodu nakon letnje pauze, beleži 32 predstave na matičnoj sceni u Novom Sadu i 10 predstava odigranih na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Prvi put u svojoj istoriji dugoj 75 godina, novosadski Balet je zabeležio nastupe u Bolonji, Trstu i Basanu del Grapi, kao i na festivalima u italijanskoj Gorici i u Sarajevu.

Foto: Marija Erdelji

Sa igračima su radili koreografi Jakopo Godani, Maša Kolar, Enriko Moreli, Icik Galili, Paolo Manđola, Eldar Alijev i Anabel Lopez Očoa. Među gostujućim baletskim pedagozima i balet majstorima našli su se Aleksandar Antonijević, Eriberto Verardi, Ugo Ranijeri, Ivet Rodrigez, Lorena Himandez, Karlos Montalvan, Emi Korfija, Olga Pango, Mihail Zavjalov, Gabor Kevehazi...

Foto: Marija Erdelji

Ostaje nezaboravan nastup čuvenih baletskih zvezda Jane Salenko i Danila Simkina, koji su kao gosti Baleta Srpskog narodnog pozorišta ispraćeni nezapamćenim ovacijama nakon predstave „Labudovo jezero“ u oktobru ove godine.

Foto: Marija Erdelji

Nakon mnogo sezona tokom kojih nije bilo zapošljavanja novih igrača, ove godine je u stalni radni odnos primljeno 12 mladih umetnika. Među onima koji su potpisali ugovore, imenovani su i prvaci baleta - Katarina Zec i Artemij Makarov.

Foto: Marija Erdelji

Prva međunarodna audicija za Balet Srpskog narodnog pozorišta, održana u aprilu, takođe je zabeležila rekordan broj prijava. Blizu 900 igrača iz celog sveta! Nakon video selekcije, u Novi Sad je stiglo 252 igrača. Ansambl je osvežen mladim umetnicima sa najboljih evropskih baletskih akademija, ali i onim igračima koji su već imali internacionalno iskustvo. Usledio je rad koji će rezultirati prvim afirmativnim najavama i pozitivnim kritikama u inostranim novinama i specijalizovanim časopisima poput Ballet 2000, Danza e Danza, La Republika, Il Đornale, Korijere de la Sera...

Foto: Marija Erdelji

Nagrada Infant festivala, kao i priznanje „Najbolje iz Vojvodine“ koje dodeljuje Privredna komora Vojvodine, bili su važna potvrda ozbiljnog rada i umetničkog kvaliteta. Tome se može pridodati i učešće naših igrača, Katarine Zec i Hjua Luisa na 44. Međunarodnom baletskom gala koncertu za Crveni krst Italije u Udinama u decembru, platformi koja je naše igrače predstavila rame uz rame sa zvezdama baletskih kompanija iz Ciriha, San Franciska, Štutgarta, Monte Karla, Budimpešte...

„Idemo dalje“ – rekla nam je direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Aja Jung. „Na samom kraju sezone, očekuje nas stoto izvođenje predstave „Krcko Oraščić“ na sceni „Jovan Đorđević. Nakon nekoliko dana odmora, počinjemo rad na velikoj klasičnoj produkciji. Reč je baletu „Žizela“, za koji će koreografiju potpisati dugogodišnji prvak Kanadskog nacionalnog baleta, Aleksandar Antonijević. Svakako, pripreme ansambla u sali, ne znače da ćemo prekinuti program. Naprotiv, januar nam donosi još tri predstave „Krcko Oraščić“, ali i dva izvođenja baleta „Don Kihot“ u kome će kao gost u ulozi Bazila nastupiti Esnel Ramos, prvak Velikog kanadskog baleta iz Montreala.“