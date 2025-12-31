Slušaj vest

Od potresne ljubavne priče u doba pogroma Srba u Hrvatskoj u seriji "Tvrđava", preko mračne psihološke drame "Crna svadba", do sudske borbe u seriji "Otmica" i političko-istorijskog trilera "Ruski konzul", ove serije su uzdrmale publiku i pokrenule ozbiljne razgovore.

Otmica

Serija "Otmica" donosi snažnu i uznemirujuću priču o roditeljskoj ljubavi, strahu i granicama koje su ljudi spremni da pređu kako bi zaštitili dete. Radnja počinje kada se Ana, glavna junakinja poreklom iz Srbije koja živi u Danskoj, suočava sa moralnom dilemom. Nakon što zatrudni sa Markusom, moćnim političarem kod kog je radila kao kućna pomoćnica i on posumnja da je dete njegovo, odlučuje da joj ga oduzme, koristeći svoj društveni položaj i uticaj. Kako bi to izbegla Ana donosi krajnje rizičnu odluku, da podmetne drugu bebu za DNK testiranje kako bi dokazala da Markus nije otac. Zajedno sa roditeljima kreće u opasnu prevaru i otima dete iz naručja majke. Slučaj postaje duboko lična borba savesti, u kojoj se sudaraju zakon, moral i majčinski instinkt, postavljajući pitanje: da li je zločin uvek zločin kada je motiv ljubav prema detetu?

Ruski konzul

"Ruski konzul" je mini serija nastala kao proširena verzija istoimenog filma, po scenariju i u režiji Miroslava Lekića. Radnja prati dr Iliju Jugovića, beogradskog psihijatra koji nakon smrti pacijentkinje biva disciplinski premešten u Prizren, gde radi kao lekar opšte prakse. Tamo upoznaje Ljuba Božovića, čoveka koji sebe naziva "ruskim konzulom" i tvrdi da će "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo opet biti srpsko". Božović, koga igra Žarko Laušević, ubrzo postaje meta lokalnih albanskih moćnika, prikrivenih separatista i partijskih kadrova. Najopasniji među njima, Halit Beriša. Kada Beriša pokuša da izbaci Ljuba Božovića iz njegove kuće, dr Ilija Jugović staje u njegovu odbranu, čime ulazi u sukob koji prerasta u borbu za dostojanstvo, identitet i opstanak.

Tvrđava

Ljubav Hrvatice Darije i Srbina Luke nastaje u Kninu u vreme kada nestaje Jugoslavija. Haos i nasilje koje polako kulminira i moralni lomovi devedesetih opterećuje vezu ovog para. Kroz njihov odnos i život njihovih porodica, serija priča priču o turbulentnom vremenu devedesetih godina kada nestaje Jugoslavija. Po rečima televizijskog kritičara Dušana Spasojevića, ovo ostvarenje je drugačije od svega što je do sada snimljeno. "Serija 'Tvrđava' je najbolje napisani nekrolog Jugoslaviji. Ova na pošten način ispričana priča iznosi umetničku istinu koja o zlokobnom kraju ove zemlje", piše on. Serija nalazi način da opiše patnju srpskog naroda, na takav način da probudi saosećajnost kod svakog čoveka.

Crna svadba 2

Mračna psihološko-kriminalistička serija koja počinje masovnim zločinom u malom mestu u istočnoj Srbiji. Naizgled miran čovek, Mitar Stojić, brutalno ubija dvanaestoro komšija. Kako bi se razjasnili motivi zločina, u istragu se uključuju agent bezbednosne službe, inspektor Bane Tomić i psihološkinja Natasa Janković, angažovana kao sudski veštak. Dok pokušavaju da otkriju da li je Mitar psihički bolestan ili iza zločina stoji nešto mnogo mračnije, istraga se sudara sa verskim fanatizmom, paganskim ritualima i silama koje prevazilaze racionalno objašnjenje. U drugoj sezoni serije sukob između svetlosti i tame dostiže svoj vrhunac. Janković, nekada vatreni ateista, postaje monahinja, koja zajedno sa sveštenikom Jovanom i sada bivšim inspektorom Tomićem udružuje snage kako bi savladali demonsku legiju i sprečili ih da osvoje svet uz pomoć moćne drevne relikvije. Za relikviju znaju samo odabrani, i potraga za njom se nastavlja do konačnog sukoba, koji će odrediti sudbinu ljudske rase na planeti.

