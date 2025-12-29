Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je danas sa predsednikom Opštine Paraćin Vladimirom Milićevićem ugovor kojim Ministarstvo kulture prenosi 84 miliona dinara za završetak građevinsko-zanatskih radova na opremanju objekta budućeg Muzeja staklarstva.

Selaković je ukazao da su 84 miliona opredeljena današnjim ugovorom deo ukupnog iznosa od 157.600.000 dinara, koliko je od 2022. godine do danas Ministarstvo kulture uložilo u ovaj značajan projekat i najavio da će biti izdvojena i dodatna sredstva za unutrašnje uređenje i izradu stalne postavke kako bi Paraćin do EKSPA 2027. dobio Muzej staklarstva.

„Izuzetno sam ponosan na činjenicu da smo, od kada sam na čelu Ministarstva kulture, dali ukupno 122 miliona dinara za realizaciju ovog važnog projekta koji neguje naše, kako materijalno, tako i nematerijalno kulturno nasleđe. Paraćin je grad koji je u ovom delu Evrope kroz istoriju zaista bio prepoznat kao prestonica staklarstva. Upravo to staklarstvo je, uz tekstilnu industriju, pomoglo formiranju Paraćina kao urbanog naselja i urbane sredine u 19. veku. Formiranjem ovog Muzeja mi negujemo, čuvamo i na valjan način prezentujemo materijalno kulturno nasleđe. S druge strane, Muzej će svojim sadržajima omogućiti i nastavak bavljenja staklarstvom prenoseći tradicionalnu tehniku proizvodnje stakla koja se decenijama negovala u Paraćinu“, rekao je ministar Selaković.



Prema njegovim rečima, u Muzeju staklarstva će se naći fantastični eksponati - predmeti koji su nastajali u prethodnih više od sto godina.

„U godini koja dolazi, odnosno u 2026. ćemo izdvojiti ozbiljna sredstva za izradu stalne postavke i za unutrašnje uređenje ovog velelepnog objekta koji sad zaista jeste velelepnan po jednoj divnoj fasadi koja ga krasi i pomoći, naravno, opštini Paraćin da uspostavi ovakvu jedinstvenu ustanovu kulture. Cilj nam je da pre početka Svetske specijalizovane izložbe EKSPO čiji je domaćin naša otadžbina i naš glavni grad Beograd, Paraćin dobije Muzej staklarstva“, dodao je Selaković.

Ministar je naglasio da i ovaj projekat pokazuje i svedoči da kultura nije rezervisana samo za velike gradove već i da drugi gradovi i opštine i te kako zaslužuju podršku razvoju kulturne infrastrukture, stvaranja sadržaja koji će privući pažnju domaće i inostrane publike, da su u prethodnih nekoliko dana potpisani ugovori za izgradnju Galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu kao i za najobimnije do sada radove na konzervaciji, rekonstrukciji i prezentaciji manastirskog kompleksa Manasija, da je juče otvoren Arheološki muzej u Viminacijumu i podsetio da je reč o ozbiljnim ulaganjima.

