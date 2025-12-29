Slušaj vest

Roman "Otac" Bojana Ljubenovića jedan je od najčitanijih romana u 2025. i prošle nedelje je predstavljen u Beogradu. O knjizi su, pored autora, govorili pisac i novinari Vanja Bulić i Marko Novičić i urednica Dubravka Dragović Šehović. Učesnici su bili jednoglasni u oceni da je "Otac" izuzetan roman, uzbudljiva, duhovita i duboko emotivna priča o raspadu jedne velike države, ali pre svega dinamična storija o Đorđu Kovaču, četrdesetogodišnjaku čiji se život okreće naglavačke kad jednog sasvim običnog dana na njegova vrata zazvoni nepoznati stariji čovek u kaputu i sa kačketom na glavi.

Bojan Ljubenović Foto: Laguna

- Jedni pričaju da je to ljubavi roman, drugi da je triler, treći da je satira. On je sve to, ali mislim da je to najviše roman o nama, roman o našem društvenom trenutku koji traje već tri i po decenije, roman koji istražuje zašto smo i kako postali ovo što smo danas, a to nije nimalo lepo ni dobro - rekao je autor.

Svi učesnici promocije su se složili da je roman "Otac" izuzetno filmičan i da bi Sergej Trifunović bio idealan kao glavni junak Đorđe Kovač.

Bojan Ljubenović - Tilogija Tajne dedinog kofera Foto: Laguna

Zajedno sa svojim izdavačem "Lagunom" objavio je komplet knjiga za mlade čitaoce - trilogija "Tajne dedinog kofera" posvećena je detinjstvu u kojem svaka tajna postaje avantura, a dostupna je od 31. decembra!

Romani o vanvremenskim iskonskim vrednostima: sazrevanju, požrtvovanosti, ljubavi i prijateljstvu - "Tajne dedinog kofera", "Potraga za zlatnom strelom" i "Heroji plavog dana" - donose nam uzbudljivu pustolovinu i nezaboravnu avanturu dečaka Ognjena i njegove posebne družine iz Jabukova.

