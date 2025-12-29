Slušaj vest

Bliži se Nova godina. Alternativa novogodišnjem programu RTS, za one kojima se ne dopada ta muzika i šou-program, tradicionalno će biti na RTS 2 u vidu velikog filmskog maratona.

Novu 2026. godinu moguće je sačekati uz kralja rokenrola - Elvisa Prislija. Sedam filmova jednog od najznačajnijih pevača i muzičara svih vremena biće i reprizirano na RTS 2 u naredna dva dana.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić

Glumačka karijera kralja R'n'R

Elvis Prisli je osim muzičke imao i veoma uspešnu glumačku karijeru. Muzikom je profesionalno počeo da se bavi 1954. godine, kada je objavio i prve pesme. Za to mnogo konzervativnije vreme bio je provokativan zbog sugestivnih pokreta na bini i činjenice da se oslanjao na crnačku muziku. U SAD, gde je rasizam bio svakodnevna pojava, a ljudi živeli u definisanim granicama, zgodni beli momak koji peva kao crnac, dok igra i ponaša se neprimereno, bio je za starije pretnja za poredak, dok su ga mladi prihvatili i učinili superzvezdom.

Ovaj potencijal prepoznao je pukovnik Tom Parker, Elvisov zloglasni menadžer, sada poznat po tome što je besomučno eksploatisao svog štićenika i po mnogima doprineo njegovim bolestima zavisnosti i preranoj smrti. Parker se potrudio da već 1956. godine Elvis snimi svoj prvi film. To je bila velika stvar za relativno novo lice na tadašnjoj muzičkoj sceni - primera radi, iste te 1956. godine tek izlazi prvi Elvisov muzički album.

Taj prvi film bio je razočaranje za publiku, uostalom, Elvis je dobio ulogu koja nije ni bila namenjena njemu. Međutim, prvim filmom iz RTS maratona, "Voleti te" iz 1957. godine, počeli su da se formiraju obrisi obeležja koja će nositi Elvisova filmografija.

U galeriji pogledajte fotografije Elvisa Prislija:

1/9 Vidi galeriju Elvis Prisli Foto: Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Nije išao u glumačku školu

Iako se filmska kritika neretko negativno odnosi prema Elvisovom opusu, činjenica je da su mnoge stvari s njim rađene prvi put. Elvis Prisli nije pohađao časove glume i iako se ta neveštost vidi u zahtevnijim scenama na početku glumačke karijere, ta je odluka donesena svesno da bi on u svakom filmu zapravo igrao sebe i zadržao autentičnost. I ne samo to, likovi su stvarani kao deo njegove javne persone, u filmovima postoje činjenice iz njegovog ličnog života, radnja se skoro uvek vrti oko muzike i uopšte sve se to podiže na jedan metanivo, gde je nejasna granica između onoga što je on na filmu i u stvarnosti. I publika je to obožavala, većina filmova bila je veliki hit. Pokušaji iskakanja iz te šeme obično nisu donosili željene rezultate na blagajnama.

O filmu "Voleti te"

E sad, formula za filmove sa Elvisom Prislijem postoji, ali i mnogo poslovne inovativnosti. "Voleti te" je prvi film koji je odbacio tada uobičajene gala-premijere u velikim bioskopima i približio film narodu. Kopije su bile odmah slate u veliki broj bioskopa i taj "Elvisov model" ima široku primenu i danas.

Šta će RTS prikazivati?

Rani filmovi, a RTS će od njih prikazati i "Kralja Kreola" (po mnogima najkvalitetniji Elvisov film u režiji slavnog Majkla Kertiza) i "Vojnički bluz", protagonistu Elvisa prikazuju kao buntovnog, često nepristojnog, pa i nezahvalnog ili nepouzdanog. Elvis se trudio da "skine" način glume svog uzora Džejmsa Dina. A onda je nastao prekid u Elvisovoj karijeri, kada je, za razliku od brojnih zvezda svog doba, otišao na dvogodišnje služenje vojnog roka.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić

Postojao je strah da po povratku u civilstvo Elvis neće biti popularan kao nekada. Filmovi reprizirani u međuvremenu nisu doneli veliku zaradu. A onda je nastao "Plavi Havaji", možda najznačajniji film s Prislijem u glavnoj ulozi, sledeći u maratonu. Iako je originalni scenario imao problematičnog momka za glavnog junaka, odlučeno je da Elvis bude Elvis, insistirano je na imidžu dobrog momka, a ono što je moderno čak i za današnje pojmove - napisano je dovoljno pesama za pun album. To su neki začeci multimedije. "Plavi Havaji" učvrstili su Elvisovu slavu, a u nastavku maratona biće prikazani "Zabava u Akapulku", "Na privremenom radu" i "Raj na havajski način".

Pogledajte video: Ivan Milinković peva hit Elvisa Prislija