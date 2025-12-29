Lena Kovačević održala tradicionalni koncert: Zajedno sa gostima iznenađenje oduševila publiku filmskim hitovima
Lena Kovačević održala je sada već tradicionalni koncert krajem decembra u Zvezdara teatru za kraj kalendarske godine. Nastupila je 25. decembra sa svojim muzičarima i posebnim gošćama sa kojima je u posebnom aranžmanu izvela filmske hitove.
Gosti koncerta
Nastupile su sopran Marija Jelić, glumica Jelena Gavrilović i pevačica i profesor pevanja u Beču, Marija Blagojević. Na koncertu pod nazivom "Ljubav i moda", publika je uživala u muzici iz filmova i čuvenim numerama: "Maratonci trče počasni krug", "Ljubav i moda", "Lepe laži" i "San" (Nije loše biti čovek), "Poslednji tango" (Balkan Ekspres), "Un ano de amor" (Visoke potpetice), "Za Beograd" (Ko to tamo peva) i mogim drugim.
Posebno su publiku oduševila izvođenja pesme "Cafe", zajednički nastup gošći u numerama "Fantom iz opere", "Money money", "Flojd", "Take a chance on me", kao i solo nastup Marije Jelić u pesmi "O Sole mio" i duet Lene Kovačević i Marije Blagojević u numeri "Son of a Preacher Man". Publika je tražila na bis još jednom da se izvede "Fantom iz opere" koji je dobio dvostruke ovacije.
"Za Beograd" odnela sve simpatije
Publika je horski pevala tokom koncerta, a bilo je i hrabrih nastupa iz gledališta. Posebno se izdvojilo učešće u pesmi "Za Beograd" pevača Lazara Vukovića koji je, iako došao kao gledalac, sve oduševio svojim glasom. U publici su bili prisutni i kompozitor Vladimir Marković i pisac Dušan Kovačević.
Lena je najavila da će u maju u MTS Dvorani održati poseban koncert zajedno sa Marijom Jelić i Jelenom Gavrilović, a više informacija sledi početkom 2026. godine. Takođe je najavila da će najnoviji film Dušana Kovačevića u kome ona igra, “Nije loše biti čovek”, imati televizijsku premijeru u Hrvatskoj.
Prvog januara 2026. Lena nastupa u Crnoj Gori (Luštica Bay).
