Lena Kovačević održala je sada već tradicionalni koncert krajem decembra u Zvezdara teatru za kraj kalendarske godine. Nastupila je 25. decembra sa svojim muzičarima i posebnim gošćama sa kojima je u posebnom aranžmanu izvela filmske hitove.

Gosti koncerta

Nastupile su sopran Marija Jelić, glumica Jelena Gavrilović i pevačica i profesor pevanja u Beču, Marija Blagojević. Na koncertu pod nazivom "Ljubav i moda", publika je uživala u muzici iz filmova i čuvenim numerama: "Maratonci trče počasni krug", "Ljubav i moda", "Lepe laži" i "San" (Nije loše biti čovek), "Poslednji tango" (Balkan Ekspres), "Un ano de amor" (Visoke potpetice), "Za Beograd" (Ko to tamo peva) i mogim drugim.

Posebno su publiku oduševila izvođenja pesme "Cafe", zajednički nastup gošći u numerama "Fantom iz opere", "Money money", "Flojd", "Take a chance on me", kao i solo nastup Marije Jelić u pesmi "O Sole mio" i duet Lene Kovačević i Marije Blagojević u numeri "Son of a Preacher Man". Publika je tražila na bis još jednom da se izvede "Fantom iz opere" koji je dobio dvostruke ovacije.

Marija Blagojević, Jelena Gavrilović, Lena Kovačević, Marija Jelić - koncert u Zvezdara teatru Foto: Irina Duplevskaja

"Za Beograd" odnela sve simpatije

Publika je horski pevala tokom koncerta, a bilo je i hrabrih nastupa iz gledališta. Posebno se izdvojilo učešće u pesmi "Za Beograd" pevača Lazara Vukovića koji je, iako došao kao gledalac, sve oduševio svojim glasom. U publici su bili prisutni i kompozitor Vladimir Marković i pisac Dušan Kovačević.

Lena je najavila da će u maju u MTS Dvorani održati poseban koncert zajedno sa Marijom Jelić i Jelenom Gavrilović, a više informacija sledi početkom 2026. godine. Takođe je najavila da će najnoviji film Dušana Kovačevića u kome ona igra, “Nije loše biti čovek”, imati televizijsku premijeru u Hrvatskoj.

Prvog januara 2026. Lena nastupa u Crnoj Gori (Luštica Bay).

