Jovan Janićijević, poznatiji kao Burduš, tokom 60-ih i 70-ih godina prošlog veka bio je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće kinematografije. Njegove uloge i danas ostaju upamćene, a generacije gledalaca pamte njegov šarm i karakterističan humor.

Teško detinjstvo i životne borbe

Rođen je 8. maja 1932. godine, kao jedno od petero dece učitelja Janićija i domaćice Vere. Njegovo detinjstvo bilo je obeleženo velikim teškoćama, posebno nakon bombardovanja 1941. godine, kada je porodica ostala bez svega i danima nisu imali osnovne potrepštine.

Jovan je odrastao uz tri starije sestre i brata blizanca Andriju, a porodica se često selila sve dok nisu pronašli svoj dom u Beogradu 1934. godine. Teška situacija i siromaštvo u mladosti naveli su ga na krađe, o čemu je kasnije otvoreno pričao:

"Zaletimo se, maznemo cepanicu i tutanj. I jednom me uhvate, valjda zato što sam "digao" teže parče, pa nisam mogao brzo da trčim. Odveli su me u komesarijat blizu železničke stanice, pošteno izudarali i naterali da operem stepenice zgrade preko puta - od šestog sprata do prizemlja."

Zatvorska kazna i saobraćajna nesreća

Njegov život obeležila je i teška tragedija – Jovan je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedan čovek izgubio život, što je rezultovalo zatvorskom kaznom u požarevačkoj Zabeli.

Jovan Janićijević Burduš Foto: Printscreen YouTube

"Tata je imao petogodišnji ugovor sa studiom "Metro-Goldwyn-Mayer". Kada je 1972. sve već bilo dogovoreno, došao je po mamu i mene. Međutim, dogodio se kobni udes u kojem je jedan njegov prijatelj poginuo. Usledila je drama, suđenje, i tata je umesto u Holivud otišao na godinu dana u zatvor Zabelu," prisetila se glumica Ksenija Đokić, Jovanova ćerka.

Glumačka karijera

Nakon što je odležao kaznu, Janićijeviću su se nizale uspešne uloge. Igrao je u filmovima kao što su I bog stvori kafansku pevačicu i Valter brani Sarajevo, a pojavljivao se i u popularnim serijama poput Građani sela Luga, Majstori i Pozorište u kući. Njegov humor i talent ostavili su neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji.

Jovan Janićijević Burduš Foto: Printscreen

Nasleđe i smrt

Jovan Janićijević Burduš preminuo je 26. februara 1992. godine, ali njegov rad i danas inspiriše gledaoce i kolege, a likovi koje je tumačio ostaju deo kulturnog nasleđa Srbije.

