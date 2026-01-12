Slušaj vest

Milivoje Mića Tomić pripada onoj generaciji srpskih glumaca čije su uloge oblikovale domaću kinematografiju i ostale trajno upisane u kolektivno pamćenje publike. Rođen je 20. februara 1920. godine u Beogradu, a preminuo 23. avgusta 2000, ostavivši iza sebe bogatu umetničku zaostavštinu koju i danas prepoznaju i mlađe generacije.

Iako je na početku života krenuo drugim putem, Mića Tomić je ubrzo shvatio da njegova sudbina ne leži u pravnim okvirima. Nakon započetih studija prava, odlučio je da sledi unutrašnji poziv i upisao Odsek za pozorišnu umetnost na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Taj zaokret bio je presudan – scena i kamera postali su njegov prirodni prostor.

Pozorište kao oslonac umetničkog izraza

Najveći deo pozorišne karijere Mića Tomić proveo je u Beogradskom dramskom pozorištu, gde je bio poznat kao pouzdan, studiozan i krajnje predan glumac. Njegove uloge odlikovale su se preciznošću i snažnim unutrašnjim nabojem, zbog čega je uživao veliko poštovanje kolega.

Saradnja sa Ateljeom 212 dodatno je obogatila njegov scenski opus, a publika ga je pamtila po lakoći transformacije i izraženoj scenskoj prisutnosti, bez obzira na veličinu uloge.

Filmske uloge koje su obeležile epohu

Na filmu i televiziji Mića Tomić ostvario je niz zapaženih rola u ostvarenjima koja se danas smatraju klasicima domaće kinematografije. Filmovi „Tri“, „Neprijatelj“ i „Buđenje pacova“ pokazali su njegovu glumačku ozbiljnost i sposobnost da iznese složene, psihološki zahtevne likove.

Široj publici ostao je posebno drag kroz uloge u popularnim projektima kao što su „Kamiondžije“, „Na slovo, na slovo“, „Lajanje na zvezde“, ali i u kultnom filmu „Maratonci trče počasni krug“, koji se i danas redovno reprizira.

Milivoje Mića Tomić u filmu Maratonci trče počasni krug Foto: Printscreen

Njegova karijera trajala je gotovo pet decenija, od 1954. do 1998. godine, što ga svrstava među najplodnije i najcenjenije glumce svoje generacije. Sposobnost da se jednako uverljivo snađe u drami, komediji i televizijskom formatu izdvajala ga je kao istinski svestranog umetnika.

Privatni život i umetnička veza

Mića Tomić u serijalu Kamiondžije sa Pavlom Vuisićem i Miodragom Petrovićem Čkaljom Foto: Printscreen

U privatnom životu, Mića Tomić bio je u braku sa glumicom Marijom Milutinović (1935–2006), čija je karijera trajala od početka šezdesetih do ranih osamdesetih godina. Ostala je upamćena po ulogama u filmovima „Na rubu pameti“ i „Ne igraj se ljubavlju“, gde je pokazala snažan i autentičan glumački izraz.

Milica Tomić – savremena umetnost sa svetskom reputacijom

Iz braka Miće Tomića i Marije Milutinović rođena je ćerka Milica Tomić, danas jedna od najznačajnijih srpskih konceptualnih umetnica. Rođena 1960. godine u Beogradu, Milica je rano pokazala izuzetan talenat, koji je kasnije razvijala kroz ozbiljno i međunarodno obrazovanje.

Diplomirala je i magistrirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu 1994. godine, a svoje znanje dodatno je usavršavala u San Antoniju, Berlinu i na Univerzitetu Stanford. Njena akademska i umetnička karijera obuhvata rad u institucijama poput „Contemporary Art Institute“ pri Univerzitetu tehnologije u Gracu, kao i Trondhejmske likovne akademije u Norveškoj, gde je radila kao profesorka.

