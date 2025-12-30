Slušaj vest

Film „Marti veličanstveni“ima čak tri nominacije za Zlatni globus – za najbolji film, najbolji scenario i najbolju glavnu mušku ulogu, za koju je nominovan Timoti Šalame.

Zvezdana glumačka postava, predvođena Timotijem Šalameom i Gvinet Paltrou, pod rediteljskom palicom Džoša Safdija, donosi nezaboravnu priču o mladiću čiji san svi preziru, ali koji je spreman da prođe kroz razne izazove i postane jači u nezaustavljivoj potrazi za veličinom.

„Marti veličanstveni“ inspirisan je stvarnim likom nagrađivanog igrača stonog tenisa Martija Rajsmana, čije je ime u filmu promenjeno u Marti Mauzer. Radnja je smeštena u Njujork 1950-ih godina, u period kada je Rajsman bio na vrhuncu svoje karijere. Iako polazi od stvarne ličnosti, film nije biografsko ostvarenje, već originalna, autorska priča koja koristi motive stvarnog života kako bi ispričala univerzalnu priču o ambiciji, identitetu i gladi za uspehom.

U tonu filmova Martina Skorsezea (Vuk sa Vol Strita) i Stivena Spilberga (Uhvati me ako možeš), „Marti veličanstveni“ obećava vrtlog zabave, drame i džet-set energije, pretvarajući uspon jednog čoveka u film koji se doživljava svim čulima.

Foto: Blitz Film

„Marti veličanstveni“ je THINK BIG film – o snovima koji deluju nemoguće, o ljudima koji odbijaju da prihvate granice i o ceni koju su spremni da plate da bi ostvarili ono što žele. Marti je harizmatični autsajder, vizionar i manipulator, čovek koji balansira između genijalnosti i obmane, istine i iluzije, gradeći sopstveni mit u svetu koji nagrađuje samo one koji imaju hrabrosti da idu dalje od dozvoljenog.

Foto: Blitz Film

Timoti Šalame kaže da je Marti Mauser izuzetno ambiciozan mlad čovek koji želi da bude prepoznat kao najveći stonoteniser na svetu.

“Iako on možda zaista i jeste najbolji, okolnosti u kojima živi u tom trenutku čine da ga okolina ne shvata ozbiljno. On je sitničav, tvrdoglav i nesavršen mladić sa Lower East Sidea Menhetna, na samom početku pedesetih godina, u trenutku kada priča počinje. Upravo taj raskorak između njegovog unutrašnjeg uverenja i načina na koji ga svet vidi čini ga toliko zanimljivim i ljudskim.“

Foto: Blitz Film

O saradnji sa rediteljem Džošom Safdijem, glumac priznaje da je na njegova vrata kucao gotovo sedam godina.

„Kod njega se ne može sve do kraja isplanirati i iskontrolisati, njegovi filmovi žive od spontanosti, energije i trenutka. Obično su filmovi ovog obima strogo organizovani i precizno razrađeni, ali Džoševa metoda je potpuno drugačija: on sve temeljno priprema kako bi na snimanju mogao da dozvoli haos. Upravo u tom haosu nastaju najiskreniji i najuzbudljiviji trenuci.“

Foto: Blitz Film

Reditelj Džoš Safdi ističe da je Marti oličenje sanjara, da je istovremeno krajnji romantik i neumorni optimista.

„Marty Supreme je, u svojoj suštini, priča o odrastanju, ali i istraživanje toga kako beskompromisna individualnost u mladosti može biti i oslobađajuća i ograničavajuća. Martijeva slepa vera u sopstveni san vodi ga kroz niz pogrešnih puteva, ali ga upravo ti putevi, indirektno, dovode do pravog samootkrivanja i istinske promene. Martijeva posvećenost snu zasniva se na snažnom samopouzdanju, ali se na kraju

ispostavlja da je vera drugih ljudi ono što postaje presudno.”

Foto: Blitz Film

Reditelj kaže i da su ljudi koji su se isticali u stonom tenisu često nisu pripadali nigde drugde.

„To nije bio poštovan sport, pa je prirodno privlačio čudake, puriste i opsesivce. Hteli smo da uzmemo samu ideju ambicije, samopouzdanje, glad, potrebu da se dokažeš po sopstvenim pravilima i da je gurnemo do krajnjih granica. Marti je proizvod jednog vremena, ali i univerzalni simbol američkog sna, sa svim njegovim zabludama, kontradikcijama i zanosom.”

Foto: Blitz Film

Gvinet Paltrou, koja u filmu tumači Kej Stoun, bivšu filmsku zvezdu koja ulazi u intimnu i kompleksnu vezu sa Martijem, ističe da u njenom liku postoji duboka tragedija, u životu koji je izabrala i u onome na šta je svesno ili nesvesno pristala.

Foto: Blitz Film

“Ona je žena koja se povukla iz javnog života, ali se istovremeno povukla i u sebe. Svesna je da je njen odnos sa Martijem transakcijski, ali on za nju predstavlja i svojevrsnu slamku spasa. Marti u Kej budi nešto što je dugo bilo uspavano. U toj vezi ima tuge, jer ona gleda nekoga ko juri snove kojih se ona sama odrekla. Upravo u toj tišini između onoga što je moglo biti i onoga što jeste leži emotivna snaga

njenog lika. Kej je složena, kontradiktorna žena i bilo mi je izuzetno važno da se ta unutrašnja borba oseti u svakom njenom pojavljivanju.“

U bioskopima od 1. januara 2026. godine u distribuciji BLITZ filma.

