Spektakularnim koncertom Simfonijskog orkestra RTS uz violinistu Stefana Milenkovića i maestra Srboljuba Dinića 4. februara 2026. biće obeležen 94. rođendan Velike dvorane Kolarčeve zadužbine.

Zgrada Kolarčeve zadužbine na Studentskom trgu br. 5 u Beogradu počela je sa radom otvaranjem Velike dvorane 4. februara 1932. godine koncertom Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Stevan Hristić.

Povodom 94. rođendana Velike dvorane biće izvedeni Koncert za violinu i orkestar i Simfonija br. 3 "Eroika" Ludviga van Betovena.

Svoj jedini koncert za violinu i orkestar Betoven je pisao tokom 1806. godine, u srećnom periodu svoga života, u kome je napisao niz remek-dela među kojima Četvrtu simfoniju, Četvrti klavirski koncert, uvertire Koriolan i Leonora 3, kao i tri gudačka kvarteta u opusu posvećenom grofu Razumovskom. Bilo je to vreme istinskog stvaralačkog zamaha u kome je Betoven, sumirajući stvaralačko iskustvo mogao da ostvari svoje poetske i vizionarske, humane poruke.

Koncert za violinu i orkestar Ludviga van Betovena smatra se jednim od najtežih u ukupnoj literaturi napisanoj za ovaj instrument. Može se samo zamisliti koliko revolucionaran, hrabar i zahtevan je bio u vreme kada je izašao iz Betovenove ruke.

Simfonija "Eroika" je prvo veliko simfonijsko ostvarenje Ludviga van Betovena, koje predstavlja početak novog stvaralačkog perioda. Međutim, publika je mislila drugačije. Nije im se dopalo što je trajala gotovo duplo duže od tipičnih simfonija tog doba. Zato su delo okarakterisali kao "predugačko i haotično". Čak su prepoznatljiva dva akorda na početku smatrali "grubim" i "nepristojnim" za simfonijski početak, a danas su oni najprepoznatljiviji motivi u istoriji muzike uopšte.

Koncert povodom Dana Velike dvorane, 4. februara, počinje u 20 časova, a ulaznice su u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine i putem sajta kolarac.rs.

