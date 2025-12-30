Slušaj vest

Na pragu 2026. godine, kad se simbolično sabiraju utisci i otvaraju nova poglavlja, "Puls Srbije" dobija posebno, praznično izdanje. Prvi put zajedno, u ulozi domaćina 31. decembra na Kurir televiziji, pred kamere staju Milica Janković i Nikola Miloradović, dvoje prepoznatljivih televizijskih lica, čija energija, profesionalnost i različiti senzibiliteti obećavaju nezaboravan provod. Kako izgleda priprema za najgledaniju noć u godini, šta za njih znači ovo prvo zajedničko vođenje i na koji način televizija danas gradi odnos s publikom u trenucima kad se traže i informacija i emocija - Nikola i Milica govore u novogodišnjem razgovoru za TV Ekran.

Poslednjeg dana u 2025. godini prvi put radite zajedno "Puls Srbije". Imate li tremu?

Milica: Naravno da nema treme. Nikola i ja smo "kliknuli" na prvu. Oboje smo mirnog temperamenta. Često kad gledam emisiju koju on radi, shvatim da je postavio upravo ono pitanje koje bih i ja. Verujem da ćemo se uskladiti i u zajedničkoj emisiji. Radujemo se oboje. Već sam radila u paru, meni to nije ništa neobično.

Nikola: Nisam tremaroš, ali postoji pozitivna doza odgovornosti da gledaocima ponudimo dobru zabavnu emisiju i bar ih malo odmorimo od teških tema i svakodnevnih briga. "Puls Srbije" radimo od jula, imali smo vremena da se upoznamo, uklopimo i razmenimo ideje. Oboje smo Ovnovi, a kažu da se taj znak dobro slaže u poslu, tako da verujem da nas čeka vesela i uspešna emisija.

Kako će biti koncipirana emisija? Da li zajedno birate teme i goste?

Milica: Od trenutka kada je došao predlog da novogodišnju emisiju radimo zajedno, nabacivali smo ideje u prepiskama. Sličnih smo stavova, pa smo se dogovarali o gostima. Želeli smo da zadržimo formu "Pulsa", ali da nam teme i gosti budu usklađeni s prazničnom atmosferom. Da ne otkrivamo sve, ali i raspored u studiju će biti drugačiji, teme vedre, vesele, a pripremamo i poklone za najvernije gledaoce!

Nikola: Emisija će biti opuštena, s mnogo gostiju, žive muzike i uključenjima reportera s terena, oni će donositi prazničnu atmosferu iz gradova širom zemlje uoči najluđe noći. S gostima u studiju u fokusu će nam biti vreme, štednja, hrana, zdravlje, ali da ne otkrivam baš sve... Najbrže gledaoce očekuju i pokloni, kad to kažem ne mislim na simbolične darove, već na male kućne aparate.

Po čemu će se praznično izdanje i program Kurir televizije razlikovati od svih novogodišnjih koje smo dosad mogli da vidimo?

Nikola: Tokom praznika pripremili smo sadržaj koji vraća duh detinjstva i namenjen je celoj porodici. Pozivam gledaoce da budu uz Kurir jer ćemo im po ko zna koji put pokazati zašto smo mi televizija za celu Srbiju.

Milica: Lično mislim da je koncept naše televizije generalno drugačiji od svih drugih televizija. Mi smo u prazničnom raspoloženju od kada smo započeli snimanje i fotografisanje za novogodišnju kampanju. Čujem da sve kolege prilagođavaju program praznicima. Naša emisija će neminovno biti drugačija, bez teških tema, uz lake note i pitke priče.

Nikola, vas čeka i radni Božić. Šta nam spremate za taj dan?

Nikola: Tog dana podsetićemo na običaje, tradiciju, ali i na tople ljudske priče, humana dela i heroje koji su svuda oko nas. Božić je vreme darivanja, pa ćemo i mi obradovati naše verne gledaoce vrednim poklonima.

Volite li praznike? Kako ih pamtite kad ste bili deca, a šta se danas promenilo?

Milica: Beskrajno sam zahvalna Nikoli što se džentlmenski i kolegijalno ponudio da radi Badnji dan i Božić, jer su to praznici koje ja ne mogu da zamislim drugačije nego u krugu porodice, uz tradicionalne rituale i običaje. Za mene se ništa nije promenilo, i dalje se tim danima radujem kao dete, samo su se zamenile uloge. Ja sam ta koja priprema trpezu, ustajem u tri ujutru da mesim česnicu i spremam božićnu trpezu. I to radim sa zadovoljstvom. Prenela sam to i na moju decu. Novoj godini ne pridajem veliki značaj, osim što je simbolično vezujem za novi početak i nadu da će biti još bolje.

Nikola: Božićni praznici su mi omiljeni. I dan- danas pamtim odlaske po badnjak, porodične večere na Badnje veče u rodnom Prokuplju. Odrastao sam na selu pa Božić pamtim po ulozi položajnika, sećam se da sam obilazio nekoliko porodica i, kako kažu, donosio sam im sreću. Trudiću se da tu lepu tradiciju i običaje prenesem i na sina, kao što su moji roditelji na brata i mene. Kao dete nisam razumeo dubinu tih običaja, bio sam srećan, a sada kao odrastao osim sreće na Božić osećam i veliku zahvalnost za sve što jesam i sve što imam u životu. Srce mi je puno.

Šta je vama obeležilo ovu 2025. godinu?

Milica: Ovu godinu ću pamtiti po tome što je proletela. Svakako je ovu godinu obeležio moj prelazak na Kurir televiziju, rad u novom okruženju, na novom projektu, saradnja i poznanstvo s divnim ljudima. Tu su i oni roditeljski izazovi, životne prekretnice. Ali sve lepo, to je ono najbitnije. Vratila sam se sebi, porodici i to je prelepo!

Nikola: Privatno, 1. februar ću pamtiti po rođenju sina Ognjena, koji je supruzi Biljani i meni promenio smisao života, doneo radost i sreću. Bila je drugačija od svih do sada, zahvalan sam što sam osetio neke nove emocije, mogu da kažem i da je moja najvažnija želja ostvarena. I poslovno je bila uspešna. Dobio sam priliku da vodim emisiju "Puls Srbije", a čim sam i dalje tu, na dobrom sam putu.

Doživljavate li Novu godinu samo kao proslavu više ili kao priliku da i u životu i poslu okrenete novi list?

Nikola: Godinama ne odlazim na dočeke, ali neizostavna je bogata trpeza, uz naravno program Kurir televizije. Ovaj doček će biti drugačiji, pošto nam novi član postavlja uslove i verujem da će uz njega doček biti najlepši. Zadovoljan sam sadržajem koji moja knjiga života sadrži, ne bih ništa tu menjao. Imam, naravno, i dugoročne planove i verujem da će ono što dolazi biti ono najbolje, kao i sve do sada što je došlo, u pravom trenutku.

Milica: Kao što rekoh, Novoj godini ne pridajem nikakav značaj. Dan kao i svaki drugi. Tradicionalno, za Novu godinu ostajem kod kuće. Tako će biti i ovog puta. Ušuškana u ćebe ću gledati novogodišnji program Kurir televizije, uz neko dobro vino. Ako ne zaspim do ponoći, što vrlo lako može da se desi. Ali donećemo neke novogodišnje odluke, zacrtaće se i postaviti ciljevi. Što je dobro - ne treba menjati. U željama sam skromna, iako će da zvuči kao kliše - samo da smo živi i zdravi.

Zamišljate li želje u ponoć i verujete li i dalje u Deda Mraza?

Milica: Ne verujem u želje zamišljene u ponoć. Verujem u rad, trud, posvećenost i rezultate koji uslede kao nagrada. U Deda Mraza nikad nisam verovala, ali sam uvek volela taj lik Deda Mraza. I to izaziva posebno lep osećaj. Ali ako treba nešto i da poželim, neka to bude više putovanja, da testiramo da li Deda Mraz postoji.

Nikola: Uvek zamislim želju i moram da priznam da su se neke i ostvarile. S obzirom na bebu, Deda Mraz će ponovo ući u naše živote i još mnogo malih i velikih željica će ostvariti. Čitaocima želim da su živi, zdravi i mirni u duši. To je za početak dovoljno i, po mom mišljenju, najvažnije.

