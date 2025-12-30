da li ste znali

Roman „Rage“ (Bes) Stivena Kinga već je ranije dovođen u vezu sa najmanje jednim nasilnim incidentom u školi, ali je jedan događaj bio presudan da autor povuče radikalan potez.

„Incident sa Karnealom bio je dovoljan za mene. Obratio sam se svom izdavaču i zatražio da se ta prokleta knjiga povuče iz štampe. Složili su se“, priznao je King.

Pisca je, kako je kasnije objasnio, duboko uznemirila pomisao da bi glavni junak romana – mladić koji u priči izvršava masakr – mogao da posluži kao inspiracija emocionalno nestabilnim, izolovanim ili neshvaćenim mladim ljudima.

Stiven King i kontroverzni roman Rage (Bes) koji je povučen iz prodaje Foto: Carolyn Jenkins / Alamy / Profimedia

Strah da fikcija može da postane okidač

King nije krio dilemu s kojom se suočio: da li umetničko delo može imati realne, smrtonosne posledice. U tom kontekstu povukao je i paralelu sa serijskim ubicom Tedom Bandijem, koji je tvrdio da su njegove nasilne fantazije dodatno hranjene ekstremno eksplicitnim sadržajem koji je konzumirao.

„Da li mislim da je Rage možda naveo Karneala – ili nekog drugog emocionalno nestabilnog mladića – da posegne za oružjem? To je važno pitanje“, rekao je King, dodajući da je odgovor neprijatan, ali neminovan.

„U nekim slučajevima – da. Verovatno jeste.“

„Ne mogu da se pravim da knjiga nije bila tamo“

King je naglasio da ne može da se ignoriše činjenica da se primerak romana nalazio u ormariću mladića koji je kasnije izvršio napad.

„Ne možemo odvojiti činjenicu da je knjiga bila u njegovom ormariću od onoga što se kasnije dogodilo. To što će slične priče postojati bez obzira na sve – i što će se nabavljati ispod tezge ako nisu dostupne javno – nije opravdanje. Ja jednostavno ne želim da budem deo toga.“

Foto: Printscreen/Youtube

U trenutku kada je shvatio težinu situacije, King kaže da je reagovao instinktivno:

„Povukao sam sigurnosnu ručicu i izbacio tu knjigu iz svog opusa. Učinio sam to sa olakšanjem, a ne sa žaljenjem.“

Knjiga koja je nestala po želji autora

Iako je „Rage“ imao potencijal da postane kultno delo među ljubiteljima mračnih psiholoških trilera, roman je danas gotovo nemoguće pronaći. Nikada više nije štampan – isključivo po želji samog autora.

