Slušaj vest

Prenosimo šta je Mika Antić nekad rekao, a vi nam u komentaru napišite da li se slažete sa njegovim rečima ili ne.

"Mene je uvek nerviralo kad ljudi izmisle jedan dan u godini pa kažu: 'Ovo je Nova godina'. I onda slave Novu godinu. Ja kalendare ne volim. Nova godina može da bude svaki dan. Može da bude u junu, može da bude aprilu, može da bude u martu Nova godina.

Prvo, može da bude kad čovek ima para. Drugo, može da bude kad je čovek srećan. A treće, zašto baš mora da bude Nova godina uvek onda kad je drugima Nova godina? Meni je ponekad Nova godina, pa idem ulicama, vičem: 'Jao, baš je sada počela!', a oni ne veruju mi. Kažu: 'Nemoguće, danas je, recimo, 15. april, otkud može da bude tebi Nova godina?'

Miroslav Mika Antić Foto: Printscreen/Youtube

A meni Nove godine počinju od nekih trenutaka koji su mi dragi u životu, kad ja odlučim da nešto stvorim, da nešto uradim, da nešto budem, da nešto potraje u meni.

I ako bih ja nekom čestitao Novu godinu, a evo čestitam, imam priliku ovoga puta da to kažem i na radiju, ja bih poželeo Novu godinu ne samo 1. januara ljudima, nego bih poželeo svim onim danima kad im je dobro, kad im se učini da valjaju sami pred sobom i sami pred drugima, kad im se učini da je dan nekako bolji nego što je bio juče i kad im se učini da je dan gori nego što će biti sutra.

I da uvek postoji nekakvo sutra koje će biti mnogo bolje nego što je danas”, rekao je svojevremeno Miroslav Mika Antić.

VIDEO: Buđenje kulturom