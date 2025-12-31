Slušaj vest

U godini u kojoj Etnografski muzej u Beogradu proslavlja 125 godina od osnivanja, proslavu jubileja otpočinjemo svečanim Božićnim koncertom Hora AKUD „Ivo Lola Ribar”.

Koncert će biti održan 8. januara 2026. godine sa početkom u 19 časova u prazničnoj atmosferi muzeja. Publika će imati priliku da uživa u svečanom horskom programu koji spaja tradiciju i duh božićnih praznika.

Hor AKUD „Ivo Lola Ribar”, pod dirigentskom palicom Milovana Pančića, neguje izuzetno bogat i raznovrstan repertoar koji obuhvata svetsku, srpsku, rusku i bugarsku duhovnu i svetovnu vokalno-instrumentalnu muziku, kao i horske aranžmane popularnih evergrin i folklornih melodija. Tokom svoje dugogodišnje umetničke delatnosti, hor je samostalno ili u saradnji sa orkestrima izvodio značajna dela svetske muzičke baštine, među kojima su Betovenova Deveta simfonija i Misa u C-duru, Britnov Ratni rekvijem, Bruknerova Misa u E-molu, Foreov, Verdijev i Mocartov Rekvijem, kao i kompozicije Baha, Vivaldija, Dvoržaka, Orfa i Rahmanjinova.