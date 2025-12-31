Slušaj vest

Najuspešnija naša glumica u 2025. godini je bez sumnje Tamara Radovanović. Iza nje su premijera i velika uloga u američkoj seriji "Robin Hud", ali i zapažena epizoda u komediji "Povratak Žikine dinastije". U ovom ostvarenju ona tumači lik Mine, mlade umetnice koja živi na reci i privlači pažnju Mišinog sina Žike. Mlada glumica uspela je da postane i najbolje rangirana umetnica s naših prostora u bazi IMDb, i to zahvaljujući međunarodnim serijama "Robin Hud" (MGM), "The Ark" (SyFy), "Outpost / Predstraža" (CW), "Martin Scorsese Presents: The Saints/ Svetac" (Lionsgate) i filmu "The Quantum Devil". Pored toga, Tamara igra u aktuelnoj predstavi "Na slovo na slovo" u MTS dvorani, u brojnim domaćim serijama, a pored glume poznata je po svom muzičkom talentu, pevala je u grupi Vrum i snima novu muziku, o čemu i govori u novogodišnjem razgovoru za Kurir.

Šta je vama obeležilo ovu godinu?

- Najviše posao. Bilo je vremena da provedem i lepe trenutke s porodicom. Uživala sam pored reke i u toj nekoj svojoj slobodi. Sve se nekako lepo uklopilo.

Koliko ste vremena proveli na setu?

- Nekih sedam-osam meseci. Sve u svemu, baš radna godina. Ovu 2025. mi je obeležila serija "Robin Hud" - snimanje u Srbiji i emitovanje u Americi, premijera u Londonu, a zatim "Žikina dinastija" i predstava za decu...

Možete li da kažete da je ovo bila vaša godina?

- Da. Zvuči suludo, ali mogu.

Trenutno ste glumica s najvišim rejtingom na IMDb. Da li vas je to iznenadilo?

- Jeste. Nisam ni znala, to su mi javili ljudi iz mog tima. Iznenadilo me je baš. IMDb uglavnom koriste stranci, a serija "Robin Hud" je, kako čujem, veoma gledana u više zemalja. Igram veliki lik, pa verujem da je sve to povezano. Prija mi kad to čujem. Lep je to osećaj, kao da si negde prepoznat na široj mapi.

Jesu li se međunarodne uloge desile planski?

- Ne, ništa nije bilo planski. Sve se desilo prirodno. Jedan naš reditelj me je preporučio jer sam, kako je rekao, savršeno govorila engleski. Otišla sam na audiciju bez ikakvih očekivanja i - dogodilo se. Tek kad sam počela da snimam, shvatila sam da mogu i to da radim i da mi ide.

Kako pamtite prvi snimajući dan na "Robinu Hudu" i rad s velikim imenima poput Koni Nilsen i Šona Bina?

- To je osećaj koji je teško prepričati. Kao film u filmu. Gledaš te ljude odmalena i onda odjednom radiš s njima. Osećala sam se kao dete koje uči. Posmatrala sam njihov proces rada i način razmišljanja. Bila sam u kadru s Koni, fascinantno iskustvo. Na trenutke sam se pitala da li je to realno. Oni su van seta fenomenalni.

Očekujete li drugu sezonu?

- Svi se nadamo i priželjkujemo nastavak. Meni je najvažnije da radim, jer je ovakav projekat veliki trening i iskustvo.

Krajem godine izašla je i nova "Žikina dinastija". Kako danas gledate na tu ulogu?

- Utisci su se slegli. Baš sam zadovoljna jer sam igrala specifičan, pomalo začudan lik koji se izdvaja. Snimanje mi je bilo posebno zbog reke i vode, s kojom sam jako povezana - imala sam osećaj kao da ne idem na posao. Drago mi je što su ljudi lepo reagovali na moju pojavu i što je film gledan.

Kako ćete provesti Novu godinu?

- Još se dvoumim da li da idem u Herceg Novi kod tetke ili da ostanem ovde, ali jedno je sigurno - biće voda. Ili more ili reka.

Da li i dalje verujete u Deda Mraza?

- Da. I dalje verujem u čuda, volim plišane igračke i čuvam to dete u sebi. Uvek mu napišem pismo - ako ne na papiru, onda bar u glavi. Volela bih da na poklon dobijem neku lepu igračku.

Koja je vaša novogodišnja želja?

- Pre svega zdravlje za moju porodicu i moje najbliže. To mi je najvažnije. A onda i da se pojavi još neki lep projekat, domaći ili strani.

Znate li već svoj raspored za 2026?

- Znam. Ne volim da pričam unapred. Volim da stvari teku svojim tokom, kao do sada - prirodno, lepo i pozitivno.

Volim da zapevam ponekad i Silvanu Svake godine ste deo i predstave "Brod plovi za Beograd".

- Volim muziku. Pevala sam u predstavi pesmu Tine Tarner. Najviše slušam stranu pop i rok muziku osamdesetih. Praznici ne mogu da prođu bez narodnjaka. Obožavam da zapevam i neku pesmu od Silvane Armenulić.