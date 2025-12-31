Slušaj vest

Godinu 2025. bez sumnje je obeležio film "Hajduk u Beogradu", ekranizacija kultnog romana za decu Gradimira Stojkovića, u režiji Milana Todorovića, koji je za samo mesec i po dana prikazivanja u bioskopima pogledalo 150.000 ljudi.

Na našoj filmskoj sceni pojavile su se i nove mlade zvezde Todor Jovanović i Sofia Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Srca publike osvojili su i Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta i Andrej Kostjukov kao Himalaja. Oni priznaju da neće 2026. dočekati zajedno, ali su se okupili ponovo zbog razgovora za novogodišnji Kurir.



- U mom životu se ništa nije promenilo. Uspomene sa snimanja ću pamtiti ceo život - kaže za Kurir Martin, kome je jedna od želja za Deda Mraza da upiše glumu.

Foto: Damir Dervišagić



Najmlađa u celoj ekipi je Vera Ćetković, koja jedina ne ide u školu glume i ne zna još uvek da li će nastaviti stopama slavnih roditelja Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića.

- Najvažnije u ovoj godini bila su mi ta prijateljstva koja sam stekla na snimanju "Hajduka". Život mi se nije promenio - iskrena je Vera.



Sofia objašnjava da je njoj ova uloga donela samo lepe stvari:

- Često mi prilaze deca na ulici da me zagrle i traže da se slikamo.

Foto: Damir Dervišagić

I Vera uživa u popularnosti, a obe imaju istu novogodišnju želju.



- Voleli bismo da se snimi nastavak "Hajduka u Beogradu". I da svi ostanemo prijatelji i bliski kao i dosad - poručuju uglas suparnice na velikom platnu Vesna i Roberta.

Todor i Andrej su posle filma najveći miljenici publike.



- Drastično sam promenio svoj ritam života i sve je nekako postalo brže, ali mogu slobodno da kažem da sam naučio da uživam u trenutku. Ima negativnih strana popularnosti u školi i u društvu. Ljudi koji me pre filma nisu voleli sada sam im dobar. Lepo je ovo uticalo na mene. Upoznao sam dosta prijatelja. Meni je ovo bila najlepša godina u životu - objasnio je Todor.

Foto: Damir Dervišagić



Andrej priznaje da ne zna gde će dočekati ponoć, ali zna svoju želju za Deda Mraza.

- Želim da se potvrdi u 2026. da će se snimati nastavak "Hajduka u Beogradu" - zaključuje Kostujkov.