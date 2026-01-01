Slušaj vest

Trejler Marvelovog filma "Osvetnici: Uspon doktora Duma" krenuo je sa prikazivanjem u bioskopima, a objavljen je i Online tizer, za svetsku i domaću javnost. Krajem Nove 2026. godine očekuje nas bioskopski spektakl, film koji je deo jedne od najpoznatijih i najvoljenijih filmskih franšiza.

Marvel je otpočeo novu fazu koja se ne odigrava samo oko jednog neprijatelja već oko više univerzuma, vremenskih linija, različitih verzija istih likova. Novi film deo je šeste faze Marvelovog univerzuma i okuplja heroje, povezuje stare likove sa novim i suočava se sa mnogo većom pretnjom nego ranije.

Kris Evans se vraća u filmu "Osvetnici: Uspon doktora Duma" kao Kapetan Amerika i prvi tizer otkrio je da će se Stiv Rodžers koga glumi pomenuti Evans vratiti u timskoj avanturi, a u zanimljivom obrtu deluje da je Kapetan Amerika otac novorođenčeta.
Najavljuje se da će u narednom periodu biti još tizera koji se fokusiraju na druge likove.

Trejler počinje tako što na mirnoj farmi Stiv vozi motocikl do svoje kuće dok se u pozadini čuje klavirska verzija teme iz ostvarenja Osvetnici. Njegova kaciga podseća na njegov kostim Kapetan Amerika, koji izvlači kako bi mu se divio. Drži novorođenče i ponosno gleda.

Marvelovi fanovi su poslednji put videli Kapetan Amerika osnivača Osvetnika u završnim trenucima filma "Osvetnici: Kraj igre", nakon što je spasao svet, a rediteljski dvojac, braća Ruso, Entoni i Džo, koji su režirali filmove "Kapetan Amerika: Građanski rat", "Osvetnici: Rat beskraja" i druge, vraća se za novi naslov o doktoru Dumu.

