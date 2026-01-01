Slušaj vest

Čuveni glumac Marko Nikolić preminuo je 2. januara 2019. godine, u 73. godini života. Vest o njegovoj smrti potresla je javnost, a prva ju je tada potvrdila njegova ćerka Mina. Iako je od njegovog odlaska prošlo nekoliko godina, Marko Nikolić nije zaboravljen, uloge koje je ostavio iza sebe i dalje žive, duboko urezane u kolektivno pamćenje publike.

Marko Nikolić Foto: KURIR/Damir Dervišagić

Glumac starog kova i čovek bez maski

Marko Nikolić pripadao je onoj generaciji glumaca koji su se publici davali isključivo kroz uloge. Na sceni je govorio likovima, a privatno je retko otvarao dušu. Ipak, u trenucima iskrenosti znao je da govori bez ulepšavanja, čak i o sopstvenim strahovima.

"Ne bih da lažno morališem, prestao sam da pijem i pušim iz straha. Straha od smrti. Kada sam pre tri godine saznao da imam teško oboljenje, odmah sam ostavio cigarete i alkohol. To je trenutak kada je čovek spreman da uradi sve, samo da bude živ", govorio je iskreno Nikolić.

Giga Moravac Foto: Printskrin Youtube

Bolest koja je promenila sve

Bolest mu je, kako je sam priznavao, preko noći promenila život. Odluka da ostavi poroke bila je samo početak. U tom periodu prestale su i ponude za nove uloge, a penzija je postala jedini sledeći korak.

"Kada sam se razboleo, sve je nekako počelo da se menja. Ostavio sam cigarete i piće iz čistog straha. Sedeo sam u pozorištu, niko me više nije zvao da igram. U junu sam se penzionisao, a u septembru mi je ukinuta nacionalna penzija. Žena je izgubila posao posle 27 godina staža, starija ćerka ostala bez posla, mlađa diplomirala – a ništa. Bilo je mnogo teško", ispričao je glumac jednom prilikom za Magazin Pas.

„Ovo je samo odlaganje“, suočen sa krajem

Borba sa opakom bolešću trajala je dugo. Kada mu se zdravstveno stanje nakratko popravilo, Marko Nikolić je govorio bez iluzija, svestan krhkosti života.

" Ne mogu da kažem da mi je ovo drugi život. Lepo je što sam ga odložio, ali sam svestan da je ovo samo odlaganje. Kao kad automobil stane na pet centimetara ispred vas – to je samo odlaganje do biološke smrti", rekao je tada.

Foto: Printscreen/Youtube/Filmski Almanah

Otvoreno je priznao i koliko ga bolest plaši:

"Izuzetno. Bio sam na samoj ivici života i to je strašno. Možete da zamislite koliki je to strah kada od njega više ne pijem, ne pušim, ne jedem meso. Nekada sam bio sladokusac koji je sebi spremao hranu, a danas kuvam samo ono što moram da jedem", govorio je glumac.

Skroman do kraja, dostojanstven u tišini

Do poslednjeg dana Marko Nikolić ostao je dosledan sebi, svom životnom stilu i vrednostima koje je negovao. Iako jedan od najvoljenijih i najistaknutijih domaćih glumaca, živeo je skromno, daleko od glamura.

Na hemioterapije je često odlazio gradskim prevozom, bez pompe i privilegija. Takav je bio i u životu – tih, dostojanstven i veliki, baš kao i uloge po kojima će zauvek ostati upamćen.