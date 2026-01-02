Slušaj vest

Esnel Ramos je prvak Velikog kanadskog baleta iz Montreala, igrač sa bogatom međunarodnom karijerom ostvarenom u vodećim baletskim kompanijama i na prestižnim festivalima širom Severne i Južne Amerike, kao i Evrope. Prepoznat je po snažnoj klasičnoj tehnici, izraženoj muzikalnosti i neverovatnoj scenskoj prilagodljivosti, podjednako u klasičnom i savremenom repertoaru.

Foto: Srpsko narodno pozorište

Pre svog profesionalnog angažmana u Kanadi, bio je član Nacionalnog baleta Kube, trupe Acosta Danza i Nju Džersi baleta, gde je izgradio temelje svoje umetničke ličnosti. Od 2020. godine, kao prvak montrealskog Velikog kanadskog baleta, on tumači glavne uloge klasičnog i savremenog repertoara trupe koju krase izuzetna tradicija i velika popularnost. Paralelno sa stalnim angažmanom u Kanadi, Esnel Ramos ostvaruje intenzivnu međunarodnu karijeru kao gost najvažnijih baletskih kuća, ali i gala koncerata širom sveta. Pored klasičnih rola, svoju prepoznatljivost je stekao i u delima Džorža Balanšina, Jiržija Kilijana, Edvarda Kluga, Maura Bigoncetija…

Na poziv direktorke novosadskog Baleta, Aje Jung, ovaj slavni umetnik biće gost u baletu Don Kihot, i to 30. i 31. januara. Njegova partnerka biće mlada prvakinja Baleta Srpskog narodnog pozorišta, Katarina Zec.

“Saradnja sa Velikim kanadskim baletom datira od njihovog nastupa u Beogradu i Novom Sadu pre više od 15 godina, kada je ovu trupu vodio moj veliki prijatelj, Gradimir Pankov. Danas ostvarujemo drugačiju, a opet dragocenu razmenu, sa novom upravom ove institucije. Esnel Ramos, kubanski igrač izuzetne scenske harizme i sjajne biografije, dolazi prvi put u Srbiju. Kako bi se upoznao sa našom scenom i umetnicima, ali i koreografskom postavkom Đule Harangoza, on će biti naš gost nešto duže od uobičajenog. Na radost novosadske i srpske publike, dolazak Esnela Ramosa je podjednako važan za naše umetnike i baletsku scenu, kao i za ciljeve kojima stremimo - da naš ansambl učinimo relevantnim i prepoznatljivim u svetu” – rekla nam je Aja Jung.