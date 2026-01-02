Slušaj vest

Od osnivanja, tačnije već pet i po godina, voditeljka Olja Lazarević gledaocima Kurir televizije prva poželi dobro jutro i saopšti najvažnije vesti u emisiji "Redakcija". Kroz osmeh kaže da joj ne pada teško da se svakog radnog dana budi pre svitanja, što će raditi i tokom praznika. Za novogodišnji Kurir Olja govori o svim izazovima živog programa, ali i svojoj porodici, koja je njena najveća podrška.

Volite li praznike? Kako ih pamtite kad ste bili dete, a šta se danas promenilo?

- Volim praznike i dalje, ali naravno, drugačije nego kad sam bila dete. Kao mala, pamtila sam ih po uzbuđenju, lampicama, ushićenju zbog okićene jelke, poklonima, magiji koju roditelji stvaraju, verujem, za svako dete i onom osećaju koji traje celog decembra, da se nešto veliko sprema.

Olja Lazarević Foto: Privatna arhiva



I danas je ta magija tu, samo se promenilo to što sad ja pravim tu atmosferu, a ne čekam da mi je neko napravi. Pa sada shvatam da su praznici malo više logistika (i finansije), planiranje, umor... Ali su mi zato postali i vredniji. Jer sada shvatam koliko je truda u tom tzv. prazničnom ugođaju. Ko je sve kupovao, spremao, kuvao, brinuo da nam bude lepo. I sad mi je to nekako najemotivnije, da ja budem ta koja pravi taj osećaj topline u kući.

Da li ste prestali da verujete u Deda Mraza?

- Jesam, ali samo zvanično, ako pričam sa odraslima. U suštini mislim da svi mi i dalje verujemo u neku svoju verziju Deda Mraza. U to da će stići nešto lepo, neki znak, neka dobra vest, mala sreća baš kad ti treba. Mini doza optimizma svakodnevno. A i kad vidim kako dete reaguje na praznike, na pisanje pisma Deda Mrazu, na iščekivanje tog poklona, pa na kraju i sreću kad se cepa ukrasni papir... teško je ne ubediti se opet. Tako da verujem, ali nekako zrelije. I očekujem neki mali znak pažnje ispod jelke, jer sam i ja bila dobra ove godine (smeh).

1/11 Vidi galeriju Olja Lazarević Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Od osnivanja ste na Kurir televiziji, 20. januara biće šest godina. Šta biste promenili da možete? Da li je uvek lako poželeti dobro jutro gledaocima i ustati u četiri sata?

- Šest godina... Kad to izgovorim, zvuči baš ozbiljno! I nekad se pitam kako je prošlo tako brzo. Šta bih promenila? Možda bih samo sebi na početku rekla: "Opusti se, sve će doći na svoje." Jer u ovom poslu, posebno u programu uživo, učim usput i o poslu i o sebi. I naravno, uvek ima prostora za još bolju organizaciju, još više sadržaja, više ideja, ali ono što nikad ne bih menjala jesu ekipa i taj osećaj da sam s njima i uz njihovu stručnost i savete rasla od prvog dana.

Olja Lazarević Foto: Privatna arhiva



A da li je uvek lako ustati u četiri? Ne. Nije. Nikad. Naročito ne zimi! Ali ima nešto u toj rutini, u gradu koji još spava, u toj tišini pre programa, što te nauči disciplini. I nije uvek lako poželeti "dobro jutro", pogotovo kad si neispavan ili kad privatno imaš loš dan, ali kad se upale kamere i kad znaš da te neko gleda uz prvu kafu, nekako se prebaciš u odgovarajući režim rada. A da budem iskrena, ponekad baš to "dobro jutro" koje poželim našim gledaocima popravi i moje jutro.

Radite li za praznike? Pada li vam to teško?

- Radim ove godine, kako kad, zavisi od rasporeda. Pada mi teško u smislu da bih, kao i svi, volela da sam kod kuće u pidžami, s lampicama i nekom toplom čokoladom u rukama nakon malo dužeg i kvalitetnijeg sna. Ali s druge strane, navikla sam se na to da je naš posao takav. Mi smo tu kad se drugi odmaraju, i kad su praznici, i kad su teške vesti, i kad je euforija. Ali opet, gledam s vedrije strane, ima nešto lepo i u tome: znam da sam deo nečijeg jutra i da sam im u domu čak i kad je praznik. A budući da znam kakav sadržaj smo im pripremili za te praznične dane, preporučujem im da porane.

Olja Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Koja je vaša novogodišnja želja, a šta biste poželeli našim čitaocima i gledaocima Kurir televizije?

- Moja želja je vrlo jednostavna: zdravlje i mir. Da u 2026. imam više vremena za svoje, manje žurbe, manje stresa, samo mir u glavi koliko može. A našim čitaocima i gledaocima želim da nova godina bude godina dobrih ljudi i dobrih vesti. Da vas posluži zdravlje, da vas ne napušta nada, da imate koga da zagrlite i gde da se vratite, da umete da se radujete lepim i malim stvarima. I da svi zajedno više verujemo u dobro u ljudima. Srećna Nova godina!

Pogledajte video: Vladimir Jevtić o statistikama alkoholisane vožnje