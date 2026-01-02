Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u streljaštvu Damir Mikec je u paru sa Zoranom Arunović osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, u disciplini vazdušni pištolj 10 metara. Prošla godina nije za njega mogla biti bolja, pošto je pronašao novu ljubav i dobio ponudu da se oproba kao glumac. On je pre dvadesetak dana otputovao u Ameriku, pošto u Holivudu snima scene za pilot-epizodu nove TV serije.

Novi izazov

- Evo me ni manje ni više nego u Holivudu, u Los Anđelesu. Jedna filmska produkcija mi je ponudila da snimim pilot-epizodu nove serije. Radi se o streljaštvu, o mom sportu. Ideja je bila da učestvuju i dva strelca sa Olimpijskih igara, jedan puškom i drugi pištoljem. Ne mogu da kažem mnogo detalja jer sam potpisao ugovor o poverljivosti, ali ako ovo dobro prođe, možda se snimi ceo serijal. Ni u najluđim snovima na ovo nisam pomišljao, a trebalo bi da se sve objavi u junu. Držite mi palčeve da sve prođe kako treba. Pozdrav iz tople i sunčane Kalifornije - poručio je Mikec preko Instagrama.

Damir Mikec je na velikim takmičenjima osvojio 81 medalju, od toga 30 zlatnih, 34 srebrne i 17 bronzanih. Prošle godine je potpuno promenio način života. Nakon razvoda od supruge Melise, uplovio je u ljubavnu vezu sa 13 godina mlađom Teodorom Kljajić. Oni su odlučili da kamperom putuju po Evropi, a čak su jedan kupili za izdavanje.

Damir Mikec Foto: Printscreen

Mikec je ranije otkrio za Kurir da mu je želja se domogne norme za učešće na Olimpijskim igrama u Americi.

- Novi izazov je Los Anđeles. Voleo bih da učestvujem i na svojim šestim Olimpijskim igrama i da što pre obezbedim normu. Kad si zdrav, moguće su i nove medalje - ispričao je Damir Mikec.

Bobijevim stopama

Od naših sportista, najuspešniji glumac je Boban Marjanović, koji pored sportske karijere već neko vreme uspešno gradi i filmsku. Čuveni Bobi se pojavljuje u nekoliko filmova, među kojima su svakako najpoznatiji "Hustle" i "Džon Vik 3", a prošle godine bio je deo serije "Robin Hud".

Boban Marjanović Foto: Netfliks

- Košarka je zauvek moja najveća ljubav i to ne može da se promeni, ali stvarno uživam dok sam pred kamerama i snimam filmove. Lepo mi je i na samom setu, u razgovoru s glumcima i ekipom. Nadam se da će biti još uloga, jer to volim da radim - izjavio je Bobi za Kurir.

