Šest godina nakon odlaska Mihaila Miše Janketića, uspomene i dalje žive, emocije ne blede, a ljubav, kako kaže njegova supruga Svjetlana Knežević, ne poznaje odsustvo. U prostoru ispunjenom fotografijama, knjigama, nagradama i tihim znakovima bogatog zajedničkog života, Svjetlana je za Blic govorila o Miši kao umetniku i čoveku, o porodici koja je bila njegov dom, o vremenu koje neumitno prolazi i o vrednostima koje ostaju kao jedini pravi trag.

Poslednji dani Miše Janketića

„Miša je radio gotovo do poslednjeg trenutka svog života. Doduše, godinu–dve pre odlaska vratio je velike uloge. Već su neki drugi glumci uskočili, recimo Branislav Lečić u 'Karamazovima'. Miša je igrao samo te manje uloge, jer je pozorište prosto bio njegov život. Ako nema predstavu nedelju dana, on se već unervozi. Znate, emfizem je strašna bolest.

Međutim, trudili smo se da se leči. Kada kažem 'mi', mislim na lekare, Mišu i porodicu, ali o bolesti se nije govorilo. Na našu nesreću, čini mi se da su bili praznici kada mu je pozlilo. Odmah su ga priključili na aparate. Te dve nedelje ležanja u bolnici bile su vrlo teške. Nedelju dana bio je u veštačkoj komi. Kada su ga razbudili, dozvolili su nam da polako redom uđemo kod njega. Nije mogao da govori, ali nam je pisao. Bio je jako duhovit, jako hrabar.

Mi smo se pravili kao da je sve u najboljem redu i mrzeli lekare koji su nas pripremali na njegov odlazak – nadali smo se. Dan pre nego što će otići, bilo mu je bolje. Poželeo je jogurt, ja sam mu donela taj jogurt, a on mi je napisao: 'A zašto mi nisi donela dva?' Naravno, to je napisao jer zbog cevčica nije mogao da govori. Mi smo se ohrabrili, jer je i ranije bilo kriza iz kojih se izvlačio.

U februaru je, recimo, ležao u bolnici desetak dana i vratio se kući dobro. Sećam se da smo Iva i ja otišle u prodavnicu da mu kupimo hranu za bebe, jer nam je lekarka rekla da sada ne može da jede. Dok smo bile u kupovini, Radomir je bio uz njega i javio: 'Dođite odmah, tati nije dobro.' Ono što mi je bilo najstrašnije u tom trenutku bilo je što još nismo znale da je Miša otišao, a već su počeli da zovu ljudi i da izjavljuju saučešće.Vest je izašla na sajtovima pre nego što smo mi saznali istinu. To mi je bilo užasno. Mi smo bili u neverici.

Izvlačio se toliko puta da smo verovali da će i ovog puta stati na noge, da će se vratiti kući. Nažalost, završilo se tako kako se završilo. Ne sećam se ni sahrane ni komemoracije. Tek nedelju dana kasnije, kada je Crnogorsko narodno pozorište organizovalo komemoraciju, i ja i deca smo postali svesni da je on ipak otišao. O tim danima ne volim da govorim, ali sada, kada ste me pitali, morala sam.“

Ljubav i život sa Mišom

Njihova ljubav trajala je decenijama.

„Bez malo pedeset godina. Zajedno smo od 1971, a venčali smo se 1972. I to je, u stvari, bila najsmešnija priča. Već smo živeli zajedno. Jedne srede me pita: 'Šta radiš u subotu?' Rekla sam da imam još jedan kadar da snimim i predstavu uveče. Kaže: 'Hoćeš li da se venčamo u subotu?' Rekla sam: 'Hoću, hoću.' Tako smo na čuvenom venčanju bili samo kumovi, moja mama i očuh, i kuma iz Sarajeva.

Fotoreporteri ispred opštine Vračar su mislili da će biti velika svadba. Bili smo obučeni jednostavno, u braon haljini i odelu, a kum je doneo buket sveća. Sad kad gledam te slike, mislim – strašno, ali divno. To su bile lepe uspomene. Nekako mirnije se tada živelo. Sve je bilo normalno. Miša i ja smo živeli u garsonjeri u Beogradskoj ulici, u 21 kvadratu. To je meni bila palata. Kako su se deca rađala, selili smo se u veće stanove, dok nismo završili u ovom sada lepom stanu koji je nekada bio ruina.“

Porodica – stub Mišinog života

Miša je oduvek isticao koliko mu je porodica bila važna.

„On je uvek govorio da njegova najveća želja je da ima veliku porodicu. Ta želja mu se ostvarila... Ja sam dugo prolazila kroz lečenje, četiri-pet godina, tada još nije bilo vantelesne oplodnje. Znajući Mišinu želju da ima porodicu, u jednom trenutku sam mu predložila da se razvedemo. Međutim, on je rekao: 'Ja se nisam ženio zbog dece, nego zato što te volim. Evo vidiš, sada ide leto. Kad se vratimo, otići ćemo do Zvečanske, pa možemo odmah i usvojiti i dečaka i devojčicu.' I zamislite, tog leta sam ostala u drugom stanju. Kada je on imao dve godine izgubila sam jednu bebu, ali posle su se deca rađala. Inače, govorim da sam mogla verovatno bismo imali sedmoro, možda i više.“

Unuci su doneli novu radost u život Svjetlane i Miše.

„Da, unuci su velika radost. Najstariji Srđan je završio fakultet i radi. Nadam se da ću doživeti i praunuče. Svi me zovu baba, čak i deca. A ja im kažem: 'Ja sam vaša mama!'“

Deca, Milica i Marko, nastavila su glumačku tradiciju roditelja.

„Ni tu ne mogu da budem objektivna. Znam da im nije bilo lako i da su morali da se potrude. Marko je odbijen dva puta na Akademiji, dok je Milica, iako prvakinja na rang-listi, ipak morala da izbori svoj put. Ponosni smo što su sjajna deca, sjajni glumci. Predrasude su velike, pa ja i sada, kada sam znatiželjna, ponekad izlistam komentare i strašno me vređa kada se govori o bilo čijem detetu glumačkom – 'ah, to su sredili mama ili tata preko veze'. A oni su prirodno talentovani. Evo moja unuka Zoja je od skora u Dadovu. Ja sam toliko ponosna, jer je ona sjajna. Drugo, kažu da je sve u genima. Miša, njegove tetke i njegova majka divno su govorile poeziju. Taj neki epski i lirski moment se sklopi u detetu.“

Kako je Miša postao glumac

Glumački put Miše Janketića počeo je kroz slučajnost i talent.

Miša Janketić Foto: PrintScreen / RTS

„Bio je treća godina književnosti i preko leta otišao je na radnu akciju. Tamo se zaljubio u neku Nemicu i nije upisao godinu, jer nije položio uslov. Vratio se u Beograd i trebao je da izgubi pravo na Dom i stipendiju. U Domu je bio Bekim Fehmiu i predložio mu je: 'Ti umeš da recituješ. Hajde, nauči ovo, pripremi se, idi na prijemni, sigurno će te primiti. Preguraj ovu godinu, pa ćeš iduće godine upisati i vratiti na svoj željeni fakultet.' Tako su ga spremili i primljen je na Akademiju. On je stalno govorio: 'Moja najveća želja je bila da budem učitelj u nekom malom mestu, da se oženim nekom dobrom ženom koja će spremati, kuvati i tako na zemlji proživi život.'“

Veliki srpski glumac Mihailo Miša Janketić preminuo je u Beogradu 15. maja 2019. godine, nekoliko dana pred svoj 81. rođendan.

