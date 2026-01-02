Slušaj vest

Virtuoz na gitari Vlatko Stefanovski, jedan od najznačajnijih gitarista sa ovih prostora, obeležava 50 godina impresivne muzičke karijere posebnim koncertom u Novom Sadu, koji će biti održan 17. februara u Srpskom narodnom pozorištu (SNP).

Publiku očekuje muzičko veče na kojem će Stefanovski doneti presek bogate karijere, duge više od pola veka i prepoznatljive po jedinstvenom spoju roka, džeza, etna i klasične muzike. Na sceni će mu se pridružiti i posebni gosti - Damir Imeri, Jan Stefanovski i Ivan Kukić, koji će dodatno obogatiti koncert i učiniti ovo veče nezaboravnim.

Photo © Stefan Rajhl_ Avalon Booking - Vlatko Stefanovski & Miroslav Tadic, Makedonska Filharmonija 02.06.2024_ 0077 (1).jpg
Vlatko Stefanovski Foto: Stefan Rajhl_ Avalon Booking

Vlatko Stefanovski (1957) karijeru je započeo još u gimnazijskim danima, a regionalnu i svetsku afirmaciju stekao je kao osnivač i gitarista kultnog benda Leb i sol, s kojim je snimio 13 albuma i nastupao na najznačajnijim svetskim scenama. Bend je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji regiona i postao sinonim za vrhunsko muziciranje i autentičan zvuk.

Nakon razlaza benda Stefanovski je izgradio bogatu solo karijeru - objavio je više od 15 albuma, komponovao muziku za 17 igranih filmova, tri savremena baleta i brojne pozorišne projekte. Sarađivao je s brojnim svetski priznatim muzičarima, među kojima su Miroslav Tadić, Jan Akerman, Tomi Emanuel i Stokelo Rozenberg, a posebno se izdvaja saradnja s Londonskim simfonijskim orkestrom.

Pogledajte video: Nastup Vlatka Stefanovskog sa sinom

