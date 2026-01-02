Slušaj vest

U okviru tradicionalne manifestacije Beogradska zima, najmlađe posetioce i njihove porodice očekuje poseban praznični program pod nazivom "Božić kod kneginje", koji će biti održan 5. januara u Konaku kneginje Ljubice, u terminu od 12 do 14 časova.

Ovaj porodični događaj osmišljen je kao toplo i sadržajno druženje u autentičnom ambijentu jednog od najlepših beogradskih kulturno-istorijskih zdanja.

Praznični sadržaji za decu i porodice

U praznično dekorisanom prostoru Konaka, posetioci će imati priliku da uživaju u raznovrsnom programu prilagođenom deci i roditeljima. Najmlađe očekuju božićne priče i običaji, kao i iznenađenja koja će dodatno upotpuniti prazničnu atmosferu. Poseban deo programa čini božićni koncert pijanistkinje i kompozitorke Katarine Ranković, dok će svi zainteresovani moći da pogledaju i izložbu na otvorenom "Božić u Beogradu", koja donosi prikaz prazničnih motiva iz prošlosti prestonice.

Slatka iznenađenja i kreativne uspomene

Za mališane su pripremljeni i slatki poklončići, a jedan od najzanimljivijih delova programa biće potraga za poklonima u kneginjinom vrtu, koja će dodatno obradovati decu i podstaći ih na zajedničku igru i istraživanje. Na samom kraju programa predviđeno je druženje uz fotografisanje, razgledanje izložbe i stvaranje lepih uspomena sa prazničnog događaja.

Detaljna satnica programa:

12.00 – Okupljanje i priča o Božiću u posebno dekorisanom ambijentu

12.30 – Šetnja kroz Konak uz stručno vođenje kustosa

13.00 – Muzički intermeco

13.20 – Potraga za poklončićima u kneginjinom vrtu

13.50 – Fotografisanje, razgledanje izložbe "Božić u Beogradu" i druženje

Program "Božić kod kneginje" namenjen je deci i porodicama i predstavlja idealnu priliku da se praznici provedu u znaku kulture, tradicije i zajedničke radosti.

